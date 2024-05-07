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'Kürtaj Dede' Röportaj Yasağı Şakasına Bozuldu: "Meraklısı Değilim"

'Kürtaj Dede' Röportaj Yasağı Şakasına Bozuldu: "Meraklısı Değilim"

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.05.2024 - 19:23

Kürtaj Dede olarak bilinen Süleyman Çakır, AK Parti'nin kendisine röportaj yasağı getirdiği yönünde ortaya atılan mizah haberine yanıt verdi: 'Röportaj meraklısı değilim zaten.'

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Sıkı bir AK Parti savunucusu olan Süleyman Çakır, bir sokak röportajında kullandığı "Laiklik elden gidiyah", "Vatan Haini", "Biz burda kürtaj (röportaj) yapıyoruz" sözleriyle Türkiye çapında hatırı sayılır bir şöhrete kavuşmuştu.

Sıkı bir AK Parti savunucusu olan Süleyman Çakır, bir sokak röportajında kullandığı "Laiklik elden gidiyah", "Vatan Haini", "Biz burda kürtaj (röportaj) yapıyoruz" sözleriyle Türkiye çapında hatırı sayılır bir şöhrete kavuşmuştu.

Sosyal medyada bir hesaptan Süleyman Çakır'a yönelik röportaj yasağı getirildiği yönünde göndermeli bir mizah paylaşımı ise işleri biraz karıştırdı. Yasak gerçek sanıldı ve birçok hesap tarafından paylaşıldı.

Sosyal medyada bir hesaptan Süleyman Çakır'a yönelik röportaj yasağı getirildiği yönünde göndermeli bir mizah paylaşımı ise işleri biraz karıştırdı. Yasak gerçek sanıldı ve birçok hesap tarafından paylaşıldı.
twitter.com

Konu Kürtaj Dede adıyla bilinen Süleyman Çakır'a da soruldu. Kürtaj Dede, röportaj meraklısı olmadığını belirterek taleplerin hep karşı taraf geldiğini savundu.

Konu Kürtaj Dede adıyla bilinen Süleyman Çakır'a da soruldu. Kürtaj Dede, röportaj meraklısı olmadığını belirterek taleplerin hep karşı taraf geldiğini savundu.

Süleyman Çakır, 'Artık röportaj yapman yasaklanacakmış AK Parti tarafından, ne diyorsun?' sorusuna şöyle karşılık verdi: 

'Yasaklansın, benim zaten röportajla bir alakam yok. Ben yoksa röportaja meraklı bir adam değilim.'

Kürtaj Dede'nin yanıtını izliyoruz 👇

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