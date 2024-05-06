'Fabrikada Grup Seks' İddiası Sosyal Medyada Gündem Olmuştu: Adı Geçen Fabrikadan Açıklama Geldi

Fabrikadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'3 Mayıs 2024 Cuma Günü bir yerel haber portalında şirketimizle ilgili yayımlanan ve daha sonra da bu yayın temelinde, bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medya ortamlarında yayılan asılsız bir haberin gündemi meşgul ettiğini üzülerek takip etmekteyiz.

Öncelikle belirtmek isteriz ki ‘Federal Mogul’da Grup Seks Skandalı’ başlıklı haber kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

İlgili Fabrikamızda bahse konu olay gerçekleşmemiş olup, buna bağlı olarak iş akdinin feshi de söz konusu değildir.

Şirketimizin kurumsal itibarını zedeleyen bu tür asılsız haberlere ve buna bağlı olarak gerçekleşen paylaşımlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

Ayrıca bu süreçte gerek hukuki gerekse de diğer haklarımız korunacak şekilde gerekli çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü de ifade etmek isteriz.

Kamuoyunun takdirine saygılarımızla sunarız.'