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'Fabrikada Grup Seks' İddiası Sosyal Medyada Gündem Olmuştu: Adı Geçen Fabrikadan Açıklama Geldi

'Fabrikada Grup Seks' İddiası Sosyal Medyada Gündem Olmuştu: Adı Geçen Fabrikadan Açıklama Geldi

seks
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.05.2024 - 18:17

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Federal Mogul fabrikasında 4 işçinin grup seks yaparken yakalandığı, soruşturma sonunda işten çıkarıldığı iddia edilmişti. Fabrikadan konuyla ilgili yapılan açıklamada iddialar yalanlanırken, hukuki süreç başlatılacağı belirtildi. 

Kaynak: T24

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Federal Mogul fabrikasında yaşandığı belirtilen edilen 4 işçinin grup seks yaptığı iddiası kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Federal Mogul fabrikasında yaşandığı belirtilen edilen 4 işçinin grup seks yaptığı iddiası kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu.

Gece vardiyasına kalan kadın güvenlik görevlisi, 2’si güvenlik 1’i işçi 3 erkekle grup seks yaptığı belirtilmiş, güvenlik kameralarının incelenmesi üzerine ise 4 işçinin iş akdine son verildiği iddia edilmişti.

Gece vardiyasına kalan kadın güvenlik görevlisi, 2’si güvenlik 1’i işçi 3 erkekle grup seks yaptığı belirtilmiş, güvenlik kameralarının incelenmesi üzerine ise 4 işçinin iş akdine son verildiği iddia edilmişti.

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T24'te yer alan habere göre, konuyla ilgili açıklama yapan Federal Mogul fabrikası iddiaları tamamen yalanladı.

T24'te yer alan habere göre, konuyla ilgili açıklama yapan Federal Mogul fabrikası iddiaları tamamen yalanladı.

Fabrikadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

'3 Mayıs 2024 Cuma Günü bir yerel haber portalında şirketimizle ilgili yayımlanan ve daha sonra da bu yayın temelinde, bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medya ortamlarında yayılan asılsız bir haberin gündemi meşgul ettiğini üzülerek takip etmekteyiz.

Öncelikle belirtmek isteriz ki ‘Federal Mogul’da Grup Seks Skandalı’ başlıklı haber kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

İlgili Fabrikamızda bahse konu olay gerçekleşmemiş olup, buna bağlı olarak iş akdinin feshi de söz konusu değildir.

Şirketimizin kurumsal itibarını zedeleyen bu tür asılsız haberlere ve buna bağlı olarak gerçekleşen paylaşımlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

Ayrıca bu süreçte gerek hukuki gerekse de diğer haklarımız korunacak şekilde gerekli çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü de ifade etmek isteriz.

Kamuoyunun takdirine saygılarımızla sunarız.'

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