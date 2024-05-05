Hülya Koçyiğit'in Damadı Ender Erkoçlar'ın Sahibi Olduğu Alkoçlar Otelcilik A.Ş Hakkında İflas Kararı Çıktı
Hülya Koçyiğit'in Damadı Ender Erkoçlar'ın Sahibi Olduğu Alkoçlar Otelcilik A.Ş Hakkında İflas Kararı Çıktı
Turizm sektörünün 'güçlü' markalarından biri olan Alkoçlar Otelcilik AŞ’nin konkordato talebi geri çevrildi. Mahkeme, geçtiğimiz 4 Nisan'da şirketin iflasına karar verdi.
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Yüksek enflasyon ve artan maliyetler pek çok sektörü olduğu gibi turizm ve otelciliği de vurdu. Mali darboğaz sonrası konkordato talebinde bulunan Alkoçlar Otelcilik AŞ'nin (Yeni unvanı Amaç Otelcilik AŞ) yargı süreci devam ederken şubeleri kapatıldı.
Halk Tv'de yer alan habere göre; mahkeme, sanatçı Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar’ın sahibi olduğu şirketin 4 Nisan'da iflasına karar verdi. İflas kararı ile birlikte şirketin tasfiyesine geçildi.
Temeli 75 yıl kadar önce atılan Alkoçlar Otelcilik, sektörün en güçlü birkaç markasından biriydi. Grubun, Bursa Uludağ, Bodrum ve Antalya’da 10’u aşkın oteli vardı.
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Eeee dalkavukluk da bir yere kadar ...
Helal para gitmesine gider, haram para da gider, giderken sahibini de götürür. Yaprağı yedin damat, afiyet olsun