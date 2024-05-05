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KKTC'de Gündem Olan Tutuklama: TRT Lefkoşa Temsilcisi Sefa Karahasan'a Sahte Diploma Suçlaması

KKTC'de Gündem Olan Tutuklama: TRT Lefkoşa Temsilcisi Sefa Karahasan'a Sahte Diploma Suçlaması

TRT Sefa Karahasan
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.05.2024 - 18:26

TRT Lefkoşa temsilcisi Sefa Karahasan'ın sahte diploma suçlamasıyla tutuklandığı belirtiliyor. 

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KKTC'nin tanınmış gazetecilerinden TRT Lefkoşa temsilcisi Sefa Karahasan, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nden aldığı doktora diplomasının sahte olduğu suçlamasıyla tutuklandı.

KKTC'nin tanınmış gazetecilerinden TRT Lefkoşa temsilcisi Sefa Karahasan, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nden aldığı doktora diplomasının sahte olduğu suçlamasıyla tutuklandı.

KKTC'de yayın yapan Bugün Kıbrıs’ın aktardığına göre, Sefa Karahasan bugün ifadeye çağırıldı. Karahasan’ın burada telefonuna ve dijital materyallerine el kondu.

KKTC'de yayın yapan Bugün Kıbrıs’ın aktardığına göre, Sefa Karahasan bugün ifadeye çağırıldı. Karahasan’ın burada telefonuna ve dijital materyallerine el kondu.

Evrakta sahtecilikle suçlanan Karahasan’ın yarın mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Daha önce Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde sahte not girişleriyle 600’ü aşkın kişiye sahte diploma verildiği iddiası yazılmıştı. 

Kaynak

Haberde ayrıca Karahasan’ın serbest bırakılması için üst düzey Türkiye Cumhuriyeti yetkililerin devreye girdiği iddia edildi.

Haberde ayrıca Karahasan’ın serbest bırakılması için üst düzey Türkiye Cumhuriyeti yetkililerin devreye girdiği iddia edildi.

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