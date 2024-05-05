KKTC'de Gündem Olan Tutuklama: TRT Lefkoşa Temsilcisi Sefa Karahasan'a Sahte Diploma Suçlaması
KKTC'de Gündem Olan Tutuklama: TRT Lefkoşa Temsilcisi Sefa Karahasan'a Sahte Diploma Suçlaması
TRT Lefkoşa temsilcisi Sefa Karahasan'ın sahte diploma suçlamasıyla tutuklandığı belirtiliyor.
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KKTC'nin tanınmış gazetecilerinden TRT Lefkoşa temsilcisi Sefa Karahasan, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nden aldığı doktora diplomasının sahte olduğu suçlamasıyla tutuklandı.
KKTC'de yayın yapan Bugün Kıbrıs’ın aktardığına göre, Sefa Karahasan bugün ifadeye çağırıldı. Karahasan’ın burada telefonuna ve dijital materyallerine el kondu.
Haberde ayrıca Karahasan’ın serbest bırakılması için üst düzey Türkiye Cumhuriyeti yetkililerin devreye girdiği iddia edildi.
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