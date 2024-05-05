Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a Yaptığı Ziyareti Anlattı: "Getirilen Kurabiye Haramdır Diye Yemedim"
Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a Yaptığı Ziyareti Anlattı: "Getirilen Kurabiye Haramdır Diye Yemedim"
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2016 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yaptığı ziyaret hakkında olay açıklamalar yaptı. Kılıçdaroğlu, ziyarette önüne konan kurabiyeleri 'haram olabilir' düşüncesiyle yemediğini söyledi.
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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, T24'te konuk yazar olarak bir yazı yayınladı.
Kılıçdaroğlu yazısında, 2016 yılında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yaptığı ziyaret için gündem yaratan ifadeler kullandı.
"Saraya bir kez gittim… 15 Temmuz darbe girişiminden 10 gün sonra, 25 Temmuz 2016 tarihinde…" diyen Kılıçdaroğlu burada önüne konan ikramlar için şunları yazdı: 👇
"Toplantı sırasında çay dışında sarayın fırınında piştiği söylenen sıcak kurabiyeler geldi… Çayımı içtim ama bu lükste bu kurabiyeler haramdır diye yemedim…"
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