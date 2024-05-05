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Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a Yaptığı Ziyareti Anlattı: "Getirilen Kurabiye Haramdır Diye Yemedim"

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a Yaptığı Ziyareti Anlattı: "Getirilen Kurabiye Haramdır Diye Yemedim"

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Kurabiye
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.05.2024 - 16:54

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2016 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yaptığı ziyaret hakkında olay açıklamalar yaptı. Kılıçdaroğlu, ziyarette önüne konan kurabiyeleri 'haram olabilir' düşüncesiyle yemediğini söyledi. 

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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, T24'te konuk yazar olarak bir yazı yayınladı.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, T24'te konuk yazar olarak bir yazı yayınladı.

Kaynak

Kılıçdaroğlu yazısında, 2016 yılında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yaptığı ziyaret için gündem yaratan ifadeler kullandı.

Kılıçdaroğlu yazısında, 2016 yılında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yaptığı ziyaret için gündem yaratan ifadeler kullandı.

"Saraya bir kez gittim… 15 Temmuz darbe girişiminden 10 gün sonra, 25 Temmuz 2016 tarihinde…" diyen Kılıçdaroğlu burada önüne konan ikramlar için şunları yazdı: 👇

"Saraya bir kez gittim… 15 Temmuz darbe girişiminden 10 gün sonra, 25 Temmuz 2016 tarihinde…" diyen Kılıçdaroğlu burada önüne konan ikramlar için şunları yazdı: 👇

"Toplantı sırasında çay dışında sarayın fırınında piştiği söylenen sıcak kurabiyeler geldi… Çayımı içtim ama bu lükste bu kurabiyeler haramdır diye yemedim…"

"Toplantı sırasında çay dışında sarayın fırınında piştiği söylenen sıcak kurabiyeler geldi… Çayımı içtim ama bu lükste bu kurabiyeler haramdır diye yemedim…"

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