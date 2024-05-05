Meclis'e Geliyor: Fahiş Fiyat Düzenlemesinde Detaylar Belli Oldu!
Meclis'e Geliyor: Fahiş Fiyat Düzenlemesinde Detaylar Belli Oldu!
Piyasada özellikle yeme-içme sektöründe fiyat artışlarının enflasyonun çok üzerinde seyretmesi hükümete yeni bir düzenlemenin kapısını açma imkanı vermişti.
Sosyal medyada başlayan hareket sonrası fahiş fiyatlara ilişkin yapılacak düzenleme bu hafta Meclis'e gelecek.
Düzenlemenin detayları da ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
100 liralık çay tartışmalarıyla başlayan, sonrasında boykota kadar giden fahiş fiyatlara ilişkin düzenleme bu hafta Meclis'e geliyor.
NTV'nin aktardığına göre, AK Parti'nin hazırladığı, 23 maddeden oluşan kanun teklifiyle Türk Ticaret Kanunu'nda değişiklik yapılması planlanıyor.
Bu düzenleme ile birlikte piyasa dengesini bozan işletmelere verilen cezalar da katlanacak.
Fahiş fiyat uyguladığı tespit edilen işletmelere verilen ceza 100 bin liradan 1 milyon liraya çıkacak.
Stokçuluk yapanlara uygulanan ceza ise 1 milyon liradan 12 milyon liraya çıkarılacak. Ayrıca stokçuluğa devam eden işletmelerin bu suçu bir yılda 3 kez işlediği tespit edilirse 6 güne kadar kapatma cezası uygulanabilecek.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
fahiş fiyat tamamda haksız alınan vergileride duzenleseniz elimizi yikadigimiz sabun bile lüks tüketim olarak geçiyor el yıkamanın neresi lüks acaba
Şundan 5-6 sene öncesine kadar serbest piyasa, özel sektör diye geçiştirilen istisnasız her şeye şimdi müdahale ediliyor ve mutlaka içinde yer alınıyor. Sabı... Devamını Gör
Hele ki misafiriniz varsa bilmediğiniz yere götürmeyin,farkettikleri vakit sağlam geçiriyorlar fiyatı,bir keresinde iki misafirim gelmişti yemeğe götürdüm ,k... Devamını Gör
yav arkadaş girdiğin zaman bakmadinmi fiyat listesine anlamadım ki