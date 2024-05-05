Cüneyt Özdemir'den Çok Konuşulan Açıklama: Erdoğan'ın Özgür Özel İçin Gizli Ajandası mı Var?
Cüneyt Özdemir'den Çok Konuşulan Açıklama: Erdoğan'ın Özgür Özel İçin Gizli Ajandası mı Var?
Gazeteci Cüneyt Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'ye dair gizli bir ajandası olduğunu; Erdoğan ve iktidar medyasının CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i bilerek yücelttiğini iddia etti.
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Genel başkan seçilmesinin ardından girdiği ilk yarışta CHP'yi birinci parti yapan Özgür Özel, son dönemlerde iktidar medyası tarafından da oldukça görünür durumda.
Gazeteci Cüneyt Özdemir ise önceki günkü YouTube yayınında AK Parti kanadının Özgür Özel üzerinden bir plan kurguladığını iddia etti.
Cüneyt Özdemir şu ifadeleri kullandı: "Erdoğan, Özgür Özel'i yükseltiyor, büyütüyor, şişiriyor. Özgür Özel'in de bakalım egosu nasıl yani. Gaza gelecek mi? Hükümet medyası veriyor arkadan gazı. Özgür Özel şöyle yakışıklı falan. "
"Rasim Ozan sallıyor ordan; "Özgür Özel Türkiye için bir şans." Abdulkadir Selvi ordan "Özgür Özelsiz olmaz." Kardeşim bir dakika bu adam CHP Genel Başkanı siz neden gazlıyorsunuz? İstiyorlar ki yeni bir Kemal Kılıçdaroğlu yaratsınlar."
"Erdoğan'ın Özgür Özel ile görüşmesinin ana nedeni Özgür Özel'i güçlendirmek, ağırlığını artırmak. Neden? Özgür Özel şu an CHP Genel Başkanı ama koltukta bir ağırlığı yok."
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