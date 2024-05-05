Balıkçı Adem Yılmaz'ın Dostu Yaren Leylek ve Eşi Nazlı'nın 4 Yavrusu Oldu
Balıkçı Adem Yılmaz'ın Dostu Yaren Leylek ve Eşi Nazlı'nın 4 Yavrusu Oldu
Bursa’da yaşayan balıkçı Adem Yılmaz (68) ile dostluğu filme konu olan ve 'Eskikarağaç Leylek Köyü'ne bu yıl 13'üncü kez gelen Yaren leylek ile eşi Nazlı’nın bu yıl 4 yavrusu oldu. Yaren ile Nazlı’nın, 28 Nisan'da yumurtadan çıkan yavrularını, soğuktan ve yağmurdan korumak için gösterdiği çaba kameraya yansıdı.
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Türkiye'yi, Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden tek köy olan Bursa'nın Karacabey ilçesi Eskikaraağaç köyünde balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü.
Balıkçı Adem Yılmaz'ın gölden tuttuğu balıklarla beslenen Yaren leylek ve eşinin, bu yıl da 4 yumurtası oldu.
Yuvalarında yavrularını büyüten Yaren leylek ile eşi Nazlı, onları soğuktan ve yağmurdan korumak için de büyük mücadele veriyor.
Türkiye'yi Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden tek köy olan, Karacabey ilçesindeki Eskikaraağaç Leylek Köyü, her yıl göç döneminde on binlerce leyleğin geçtiği göç rotası üzerinde yer alıyor.
Yaren Leylek ve Adem Amca'nın hikayesi, köyde turizm hareketliliğini de beraberinde getirdi. Hikayeyi duyan ve leylekleri yakından görmek isteyen doğaseverler, her yıl Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Eskikarağaç Leylek Köyü'nü ziyaret ediyor.
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