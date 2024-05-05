Balıkçı Adem Yılmaz'ın Dostu Yaren Leylek ve Eşi Nazlı'nın 4 Yavrusu Oldu

Tüydeş, o anları da “Yaren leylek eşi Nazlı ile birlikte yavrularını korumak için saatlerce sağanak altında mücadele ediyor. Muhtemelen Leylek Nazlı sırasını bekliyor. Ama ortada devam eden bir yağmur var. İlk deneme başarısız oluyor. Ve Yaren bir süre daha yavruların üstünde yatıyor. Nazlı ikinci kez yer değiştirmek için girişimde bulunuyor ve ortaya böyle yürekleri ısıtan bir görüntü çıkıyor” sözleriyle paylaştı.