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Mucize Bu Yıl da Devam Etti! Yaren Leylek, 13. Kez Adem Amca'ya Kavuştu!

Mucize Bu Yıl da Devam Etti! Yaren Leylek, 13. Kez Adem Amca'ya Kavuştu!

Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
01.03.2024 - 11:48

Her yıl Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç köyüne gelen Yaren Leylek, bu yıl da Adem Amca ile buluştu. Gelin hikayelerine ve paylaşım yapılan fotoğraflarına birlikte bakalım...👇

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Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç köyü, hepinizin bildiği gibi Avrupa Tabiat Mirası Vakfı tarafından Avrupa Leylek Köyü seçildi.

Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç köyü, hepinizin bildiği gibi Avrupa Tabiat Mirası Vakfı tarafından Avrupa Leylek Köyü seçildi.

Her yıl baharın gelmesiyle birlikte birçok leylek Eskikaraağaç köyüne geliyor. O leylekler de bir tanesi de Yaren Leylek...

Her yıl baharın gelmesiyle birlikte birçok leylek Eskikaraağaç köyüne geliyor. O leylekler de bir tanesi de Yaren Leylek...

Yaren Leylek, tam 12 yıldır bahar ayının müjdesiyle birlikte Adem Amca ile bir araya geliyor.

Yaren Leylek, tam 12 yıldır bahar ayının müjdesiyle birlikte Adem Amca ile bir araya geliyor.

Ve bizler de her yıl 'Acaba yine gelecek mi?' düşüncesine kapılıp giderken buluyoruz kendimizi...

Ve bizler de her yıl 'Acaba yine gelecek mi?' düşüncesine kapılıp giderken buluyoruz kendimizi...

Bu sene de Yaren Leylek tam 13. kez Adem Amca'nın yanına göçtü. Adem Amca'nın yüzündeki mutluluğa bakar mısınız? 😍

Bu sene de Yaren Leylek tam 13. kez Adem Amca'nın yanına göçtü. Adem Amca'nın yüzündeki mutluluğa bakar mısınız? 😍

Umarız, dostluğun tür tanımadığını kanıtlayan ikilinin uzunca yılları olur.😍

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