Karadenizli Genç Anneannesi İnekleri Almasını Söyleyince Hepsini Drone ile Oturduğu Yerden Eve Getirdi

Kaynak: https://www.tiktok.com/@ilyasoglu0/vi...
Bir doğa harikası olan Karadeniz, sunduğu benzersiz manzaralarıyla adeta bir görsel şölen sunuyor. Bu muhteşem bölge, yeşilin her tonunu bünyesinde barındırırken, bir yandan da masmavi deniziyle büyülüyor. Karadeniz'in her köşesi ayrı bir güzellik barındırırken, kültürel zenginlikleri ve tarihi dokusuyla da kendine hayran bırakıyor.
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Bir genç anneannesi inekleri almasını söyleyince bunu drone ile oturduğu yerden yaptı.
O anlara Karadeniz'in eşiz manzarası da eşlik edince ortaya muazzam görüntüler çıktı.
İşte o video;
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