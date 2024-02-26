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Masaldan Fırlamış Gibi! Bir Ata Yapılan Saç Bakımını İzlerken Pamuk Gibi Olacaksınız

Masaldan Fırlamış Gibi! Bir Ata Yapılan Saç Bakımını İzlerken Pamuk Gibi Olacaksınız

Penny
Penny - Onedio Üyesi
27.02.2024 - 00:49

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Atlar, dünyanın en zarif ve göz alıcı canlıları. Hem asaletleriyle hem de güzellikleriyle insanı kendilerine hayran bırakıyorlar. Atların, insanların hem yüz ifadelerini hem de hislerini okuyabildikleri söylenir.  Bu nedenle atlar, sadece fiziksel özellikleriyle değil, aynı zamanda sahip oldukları asil ruhlarıyla da dünyanın en güzel hayvanları arasında yer alır.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C3Ms4B...
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Line Laagasken isimli kadın, sosyal medya hesabından atlarıyla çektiği birbirinden büyüleyici videolar paylaşıyor.

Line Laagasken isimli kadın, sosyal medya hesabından atlarıyla çektiği birbirinden büyüleyici videolar paylaşıyor.

Laagasken, Soria isimli atının saçlarına bakım yaptığı anları da paylaştı.

Laagasken, Soria isimli atının saçlarına bakım yaptığı anları da paylaştı.

Bir masal sahnesini andıran o anlar, izleyenlerin içini pamuk gibi yaptı.

Bir masal sahnesini andıran o anlar, izleyenlerin içini pamuk gibi yaptı.

İşte o video;

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