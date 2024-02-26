Un Kurdu ile İlginç Deneyler Yapan Bir Adam Et Yiyen Bitkiyi 10.000 Adet 'Un Kurdu'nun İçine Koydu

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=vKwSY...
Venüs sinekkapanı, Dionaea muscipula olarak da bilinen, Amerika'nın Kuzey ve Güney Carolina bölgelerinin Doğu Kıyısı'ndaki subtropikal bataklıkların kendine has bir bitkisidir. Bu etobur bitki, avını yapraklarının uç kısmında bulunan ve 'tetikleyici tüyler' ya da 'hassas tüyler' ismi verilen minik tüylerle harekete geçen bir tuzak mekanizması sayesinde yakalar.
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Sosyal medyada bu bitkiyle birbirinden ilginç deneylere imza atılıyor.
Bir sosyal medya kullanıcısı et yiyen bitkiyi, 10.000 bin adet un kurdunun bulunduğu bir kabın içine koydu.
Bitkinin neredeyse sadece bir gün içinde geldiği hal şaşırttı.
İşte o video;
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