Un Kurdu ile İlginç Deneyler Yapan Bir Adam Et Yiyen Bitkiyi 10.000 Adet 'Un Kurdu'nun İçine Koydu

Venüs sinekkapanı, Dionaea muscipula olarak da bilinen, Amerika'nın Kuzey ve Güney Carolina bölgelerinin Doğu Kıyısı'ndaki subtropikal bataklıkların kendine has bir bitkisidir. Bu etobur bitki, avını yapraklarının uç kısmında bulunan ve 'tetikleyici tüyler' ya da 'hassas tüyler' ismi verilen minik tüylerle harekete geçen bir tuzak mekanizması sayesinde yakalar.