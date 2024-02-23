Vudu Dinine Ait Ritüellerde Kullanılacak Hayvan Ölülerinin Satıldığı Marketin İlginç Görüntüleri

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C2iAwdvMsCH/
Vodoun (Vudu) genel olarak bir büyü olarak bilinse de aslında dünyanın eski dinlerinin yer aldığı Afrika'daki dini inanışlardan biri.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Dünyayı gezerek deneyimlerini takipçileriyle paylaşan Gökhan Yıldırım, Afrika gezisi sırasında Vudu dini ritüelleri için gereken malzemelerin satıldığı bir markete gitti.
Analttığını göre bu din gelmiş geçmiş en eski dinlerden biri. Ayinlerinde Iwa için dualar edip hayvan kanı, içecek gibi şeyler sunuyor, ardından da dans ediyorlar. Bu sayede Iwa bir insanın bedenine girip onlarla iletişim kurabileceğine inanıyorlar.
Yani Vudu aslında bir kara büyü değil, ruhun iyileşmesi, şifa bulması olarak tanımlanıyor.
İşte o video;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda