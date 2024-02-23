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Vudu Dinine Ait Ritüellerde Kullanılacak Hayvan Ölülerinin Satıldığı Marketin İlginç Görüntüleri

Vudu Dinine Ait Ritüellerde Kullanılacak Hayvan Ölülerinin Satıldığı Marketin İlginç Görüntüleri

Penny
Penny - Onedio Üyesi
23.02.2024 - 15:04

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Vodoun (Vudu) genel olarak bir büyü olarak bilinse de aslında dünyanın eski dinlerinin yer aldığı Afrika'daki dini inanışlardan biri.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C2iAwdvMsCH/
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Dünyayı gezerek deneyimlerini takipçileriyle paylaşan Gökhan Yıldırım, Afrika gezisi sırasında Vudu dini ritüelleri için gereken malzemelerin satıldığı bir markete gitti.

Dünyayı gezerek deneyimlerini takipçileriyle paylaşan Gökhan Yıldırım, Afrika gezisi sırasında Vudu dini ritüelleri için gereken malzemelerin satıldığı bir markete gitti.

Analttığını göre bu din gelmiş geçmiş en eski dinlerden biri. Ayinlerinde Iwa için dualar edip hayvan kanı, içecek gibi şeyler sunuyor, ardından da dans ediyorlar. Bu sayede Iwa bir insanın bedenine girip onlarla iletişim kurabileceğine inanıyorlar.

Analttığını göre bu din gelmiş geçmiş en eski dinlerden biri. Ayinlerinde Iwa için dualar edip hayvan kanı, içecek gibi şeyler sunuyor, ardından da dans ediyorlar. Bu sayede Iwa bir insanın bedenine girip onlarla iletişim kurabileceğine inanıyorlar.

Yani Vudu aslında bir kara büyü değil, ruhun iyileşmesi, şifa bulması olarak tanımlanıyor.

Yani Vudu aslında bir kara büyü değil, ruhun iyileşmesi, şifa bulması olarak tanımlanıyor.

Yine de bu inanışa uzak olanlar için market, rahastız edici gelebiliyor.

İşte o video;

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