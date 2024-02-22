Saint Lucia'da Bulunan Bir Otelin Gerçek Olmayacak Kadar Büyükleyici Manzarası Karşısında Nefesiniz Kesilecek

Saint Lucia, eşsiz güzellikteki manzaralarıyla dikkat çeken bir ülke. Kendine özgü doğal güzellikleri ve büyüleyici manzaralarıyla Saint Lucia, adeta bir doğa harikası. Saint Lucia aynı zamanda doğaseverlerin ve fotoğrafçıların ve içerik üreticilerin de uğrak noktası.
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Saint Lucia'da bulunan iki volkanik tepe olan Pitons'un karşısında yer alan bir otelin görüntüleri sosyal medyada beğeni topladı.
Otelin gerçek olmayacak kadar güzel manzarası ve odanın sadeliği izleyenleri derin bir iç geçirtti.
İşte o otel;
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