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Konya'da 3+1 Bir Ev Fiyatına Finlandiya'da Bir Ev ve Bir Araba Sahini Olabileceğinizi Biliyor muydunuz?

Konya'da 3+1 Bir Ev Fiyatına Finlandiya'da Bir Ev ve Bir Araba Sahini Olabileceğinizi Biliyor muydunuz?

Penny
Penny - Onedio Üyesi
21.02.2024 - 16:37

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Son dönemde Türkiye'deki en çok konuşulan konuların başında gelen ev fiyatların bir türlü çözüme kavuşturulamadı. Hem kiracıların hem ev sahiplerinin çıkmaza girdiği bu dönemde insalar farklı çözümler aramaya başladı.

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'girisimcigocmen' isimli sosyal medya kullanıcısı Konya'da 3+1 ev fiyatına Finlandiya'da neler yapılabileceğine dair bir hesap yaptı.

'girisimcigocmen' isimli sosyal medya kullanıcısı Konya'da 3+1 ev fiyatına Finlandiya'da neler yapılabileceğine dair bir hesap yaptı.

Yaptığı hesaba göre Konya'da 11 katlı, 9 yaşında bir binada bulunan evimizi sattığımızda Finlandiya'ya kendi arazisiyle birlikte müstakil bir ev, bir araba satın alabildiğimiz, üzerine cebimizde de 10.000 euro da kalacağı ortaya çıktı.

Yaptığı hesaba göre Konya'da 11 katlı, 9 yaşında bir binada bulunan evimizi sattığımızda Finlandiya'ya kendi arazisiyle birlikte müstakil bir ev, bir araba satın alabildiğimiz, üzerine cebimizde de 10.000 euro da kalacağı ortaya çıktı.

İşte o video;

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