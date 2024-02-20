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Çekya'da Yaşayan Oğlunu Ziyaret Eden Tanzanyalı Bir Annenin Elektrik Süpürgesi ile İlk Kez Karşılaştığı Anlar

Çekya'da Yaşayan Oğlunu Ziyaret Eden Tanzanyalı Bir Annenin Elektrik Süpürgesi ile İlk Kez Karşılaştığı Anlar

Penny
Penny - Onedio Üyesi
20.02.2024 - 17:38

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Günümüzde, teknolojinin hızla ilerlediği bir çağda, modern dünyanın dokunmadığı, teknolojiyi tanımayan topluluklar bulunuyor. Bu kabileler, teknolojiye erişim olmadan yaşamlarını sürdürüyor ve geleneksel yaşam tarzlarını devam ettiriyor.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@olle_solomon/...
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Tanzanyalı bir anne, Çekya'da yaşayan oğlunu ziyaret etti.

Tanzanyalı bir anne, Çekya'da yaşayan oğlunu ziyaret etti.

Bu ziyareti sırasında annesinin daha önce görmediği eşyalara verdiği tepkileri kaydetti.

Bu ziyareti sırasında annesinin daha önce görmediği eşyalara verdiği tepkileri kaydetti.

Kadının bizim için oldukça sıradan olan bir eşya olan, hatta robot versiyonu bile üretilen elektrikli süpürgeyi denediği sırada verdiği tepki 'modern dünya' hakkında düşündürdü.

Kadının bizim için oldukça sıradan olan bir eşya olan, hatta robot versiyonu bile üretilen elektrikli süpürgeyi denediği sırada verdiği tepki 'modern dünya' hakkında düşündürdü.

İşte o anlar;

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