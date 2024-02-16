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Damar Yolu Açılırken Bir Cesaretle "Korkanın Çocuğu Olmaz" Dedikten Sonra Yavaş Yavaş Ortamı Terk Eden Genç

Damar Yolu Açılırken Bir Cesaretle "Korkanın Çocuğu Olmaz" Dedikten Sonra Yavaş Yavaş Ortamı Terk Eden Genç

Penny
Penny - Onedio Üyesi
16.02.2024 - 13:13 Son Güncelleme: 16.02.2024 - 13:17

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Kan tutması ve iğne korkusu çok yaygın bir problem. Öyle ki bu soruna sahip olan insanlar, çok gerekli olduğunda bile tıbbi muayenelerden mümkün olduğunca kaçmaya çalışıyor ve hatta sağlıklarını tehlikeye atıyor.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@ceysugvnerdem...
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Bir genç de kendisine damar yolu açılırken tüm cesaretini toplayıp iddialı cümleler kurduktan sonra iğneye bakmak gibi bir hata yaptı.

Bir genç de kendisine damar yolu açılırken tüm cesaretini toplayıp iddialı cümleler kurduktan sonra iğneye bakmak gibi bir hata yaptı.

İğneyi gördükten sonra yavaş yavaş kendini kaybeden gencin arkadaşları bir yandan destek olmaya çalışırken kahkahalarına da engel olamadı.

İğneyi gördükten sonra yavaş yavaş kendini kaybeden gencin arkadaşları bir yandan destek olmaya çalışırken kahkahalarına da engel olamadı.

İşte o anlar;

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