Bir Kadın Şarkı Söylerken Ses Tellerinin Nasıl Gözüktüğüne Bakmak İçin Özel Bir Yöntemle O Anları Görüntületti

Kaynak: https://www.instagram.com/p/CbTl34ZpgiT/
İnsan vücudu, karmaşıklığı ve mükemmelliği ile hayranlık uyandıran bir yapıya sahip. Bir anlamda, insan vücudunun bu olağanüstü yapısını ve işleyişini anlamak, hayatın kendisini anlamak demektir.
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Bir ses sanatçısı, şarkı söylediği sırada ses tellerinin nasıl gözüktüğünü merak etti.
Videolaringostroboskopi yöntemi ile şarkı söylediği anları görüntüleyen Megan Urbano, o görüntüleri takipçileriyle de paylaştı.
İşte o video;
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