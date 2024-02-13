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Bir Kadın Şarkı Söylerken Ses Tellerinin Nasıl Gözüktüğüne Bakmak İçin Özel Bir Yöntemle O Anları Görüntületti

Bir Kadın Şarkı Söylerken Ses Tellerinin Nasıl Gözüktüğüne Bakmak İçin Özel Bir Yöntemle O Anları Görüntületti

Penny
Penny - Onedio Üyesi
13.02.2024 - 12:21

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İnsan vücudu, karmaşıklığı ve mükemmelliği ile hayranlık uyandıran bir yapıya sahip. Bir anlamda, insan vücudunun bu olağanüstü yapısını ve işleyişini anlamak, hayatın kendisini anlamak demektir.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/CbTl34ZpgiT/
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Bir ses sanatçısı, şarkı söylediği sırada ses tellerinin nasıl gözüktüğünü merak etti.

Bir ses sanatçısı, şarkı söylediği sırada ses tellerinin nasıl gözüktüğünü merak etti.

Videolaringostroboskopi yöntemi ile şarkı söylediği anları görüntüleyen Megan Urbano, o görüntüleri takipçileriyle de paylaştı.

Videolaringostroboskopi yöntemi ile şarkı söylediği anları görüntüleyen Megan Urbano, o görüntüleri takipçileriyle de paylaştı.

İşte o video;

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