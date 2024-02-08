Farklı Türde Görme Bozukluğu Olan İnsanların Dünyayı Nasıl Gördüğü Özel Gözlüklerle Gösterildi

Görme engelli bireyler gerekli ekipman ve teknolojiyle hayatın her alanında aktif ve bağımsız bir şekilde yer almayı başarabiliyor. Kendi başlarına hareket etme, ev işlerini yapma, alışverişe gitme gibi aktiviteleri bize dışardan çok zor gibi görünse de, birçok duyularını daha etkili bir şekilde kullanabildiklerinden olay için, düşündüğümüzden daha kolay.