Farklı Türde Görme Bozukluğu Olan İnsanların Dünyayı Nasıl Gördüğü Özel Gözlüklerle Gösterildi

Görme engelli bireyler gerekli ekipman ve teknolojiyle hayatın her alanında aktif ve bağımsız bir şekilde yer almayı başarabiliyor. Kendi başlarına hareket etme, ev işlerini yapma, alışverişe gitme gibi aktiviteleri bize dışardan çok zor gibi görünse de, birçok duyularını daha etkili bir şekilde kullanabildiklerinden olay için, düşündüğümüzden daha kolay.
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Görme engelinin de birçok türü olduğundan, her bireyin ihtiyaçları da birbirinden farklı olabiliyor.
Özel bir aparatla, farklı görme bozukluklarına sahip kişilerin dünyayı nasıl gördüğü gösterildi.
Video, görme engelli bireyler hakkında farkındalığı artırırken, aynı zamanda bu konuda bilinçledirdi.
İşte o video;
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