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Bir Adam Oranda Japon Balığı'nın Gözünü Evde Kendi İmkanlarıyla Ameliyat Ettiği Anları Paylaştı

Bir Adam Oranda Japon Balığı'nın Gözünü Evde Kendi İmkanlarıyla Ameliyat Ettiği Anları Paylaştı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
07.02.2024 - 15:35

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Ülkemiz insanı bazı konularda fazla cesur davranabiliyor. Bir adam balığını iyileştirmek için evdeki bütün imkanları kullanarak soluksuz izleyeceğiniz bir operasyon gerçekleştirdi.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C2mitv...
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Balığın sahibi, gözleri kapanan Oranda Japon Balığı’nı evde kendi imkanlarıyla ameliyat etti.

Balığın sahibi, gözleri kapanan Oranda Japon Balığı’nı evde kendi imkanlarıyla ameliyat etti.

Karanfil yağı ile anestezi gerçekleştirip, makas ve cımbızla ameliyatı yaptığı o anlar izleyenlere gergin anlar yaşatırken, balığın sağlıklı bir şekilde canlanması herkese derin bir nefes aldırdı.

Karanfil yağı ile anestezi gerçekleştirip, makas ve cımbızla ameliyatı yaptığı o anlar izleyenlere gergin anlar yaşatırken, balığın sağlıklı bir şekilde canlanması herkese derin bir nefes aldırdı.

İşte o operasyon;

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