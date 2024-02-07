Bir Adam Oranda Japon Balığı'nın Gözünü Evde Kendi İmkanlarıyla Ameliyat Ettiği Anları Paylaştı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C2mitv...
Ülkemiz insanı bazı konularda fazla cesur davranabiliyor. Bir adam balığını iyileştirmek için evdeki bütün imkanları kullanarak soluksuz izleyeceğiniz bir operasyon gerçekleştirdi.
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Balığın sahibi, gözleri kapanan Oranda Japon Balığı’nı evde kendi imkanlarıyla ameliyat etti.
Karanfil yağı ile anestezi gerçekleştirip, makas ve cımbızla ameliyatı yaptığı o anlar izleyenlere gergin anlar yaşatırken, balığın sağlıklı bir şekilde canlanması herkese derin bir nefes aldırdı.
İşte o operasyon;
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