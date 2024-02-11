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Times Meydanı'nda Ceza'nın Holocaust Şarkısını Duyan Sokak Müzisyenin Şaşkınlığı Bayrak Astırdı

Times Meydanı'nda Ceza'nın Holocaust Şarkısını Duyan Sokak Müzisyenin Şaşkınlığı Bayrak Astırdı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
11.02.2024 - 17:07

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Ceza ülkemizde, rap müzik denince akla ilk gelen isimlerden biri. Her yeni şarkısıyla müzik listelerinde zirveye oturan, herkesin diline dolanan şarkılarıyla Ceza, Türkiye dışında da ulaştığı dinleyicileri yeteneği ve tarzı ile şaşırtıyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/emrredeemir/
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Times Meydanı'nda sokak müzisyenliği yapan bir adam, Ceza'nın Holocaust şarkısını duyunca çok şaşırdı.

Times Meydanı'nda sokak müzisyenliği yapan bir adam, Ceza'nın Holocaust şarkısını duyunca çok şaşırdı.

"Jay-Z'den daha iyi" diyen adamın şaşkınlığı "emrredeemir" kullancı isimli fotoğrafçının kadrajına takıldı.

"Jay-Z'den daha iyi" diyen adamın şaşkınlığı "emrredeemir" kullancı isimli fotoğrafçının kadrajına takıldı.

O anlar izleyenleri oldukça gururlandırdı.

İşte o anlar;

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