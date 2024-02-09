Almanya'da Sokak Fotoğrafı Çeken Türk Fotoğrafçının Yaşadığı Fıkraları Aratmayacak Tesadüf

Sokak fotoğrafçılığı, dünyanın her yerindeki insanların günlük yaşamlarını belgeleyen bir sanat formu. Öyle ki sokak fotoğrafçıları, sadece rastgele kadrajlarına takılan bir insanın etkileyici karelerini değil, farkında olmadan birbirinden ilginç hikayelerini de yakalayabiliyor.