Almanya'da Sokak Fotoğrafı Çeken Türk Fotoğrafçının Yaşadığı Fıkraları Aratmayacak Tesadüf

Sokak fotoğrafçılığı, dünyanın her yerindeki insanların günlük yaşamlarını belgeleyen bir sanat formu. Öyle ki sokak fotoğrafçıları, sadece rastgele kadrajlarına takılan bir insanın etkileyici karelerini değil, farkında olmadan birbirinden ilginç hikayelerini de yakalayabiliyor.
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'gkn.portraits' isimli bir fotoğrafçı Almanya sokaklarında bir temizlik işçisinin fotoğrafını çekmek istedi.
Bir Türkle evli olduğunu söyleyen İtalyan beyefendinin Türkçe konuştuğu anlar, hayat hikayesi ve yaşanan bu ilginç tesadüf sosyal medyada beğeni topladı.
İşte o video;
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