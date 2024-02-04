Gemlik'te Bir Bisikletçi Yağmurlu Havaların Ardından Yüksek Gerilim Hatlarının Altındaki Tehlikeyi Gösterdi

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C2aIvq...
Yüksek gerilim hatlarının altında yaşamanın tehlikeli olduğu yıllardır anlatılıyor. Yüksek enerjili elektrik hatlarının yaydığı elektromanyetik alanlar, çeşitli sağlık sorunlarının tetikleyicisi olabileceği söyleniyor. Bir bisikletçi yüksek gerilim hatlarının görünmeyen tehlikesini anlattı.
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Bisikletiyle dağda ilerlediği sırada kenarda yanmış bir domuz gören bisikletçi bisikletini durdurdu ve rotasını değiştirdi.
Bunun sebebinin yüksek gerilim hattının aşırı yağmurlardan sonra voltajın yere akması olduğunu söyleyen bisikletçi hayati önem taşıyan bu bilgiyi sosyal medyada detaylarıyla paylaştı.
İşte o video;
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