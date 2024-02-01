Bir Kadının Geçirdiği "Black Swan Gözü" Olarak Bilinen Estetik Operasyonun Ardından Yaşadığı İlginç Değişim

Günümüzde estetik operasyonlar bambaşka bir boyuta taşındı. Artık kişilerin fiziksel görünümlerini değiştirmek, daha genç ve çekici görünmek için başvurdukları estetik operasyonlar, teknolojinin de gelişmesiyle birlikte daha karmaşık ve etkili hale geldi. Eskiden sadece sayılı estetik operasyon çeşidi varken, şimdi her geçen gün bir yenisiyle karşılaşabiliyoruz.