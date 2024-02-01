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Bir Kadının Geçirdiği "Black Swan Gözü" Olarak Bilinen Estetik Operasyonun Ardından Yaşadığı İlginç Değişim

Bir Kadının Geçirdiği "Black Swan Gözü" Olarak Bilinen Estetik Operasyonun Ardından Yaşadığı İlginç Değişim

Penny
Penny - Onedio Üyesi
01.02.2024 - 21:48

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Günümüzde estetik operasyonlar bambaşka bir boyuta taşındı. Artık kişilerin fiziksel görünümlerini değiştirmek, daha genç ve çekici görünmek için başvurdukları estetik operasyonlar, teknolojinin de gelişmesiyle birlikte daha karmaşık ve etkili hale geldi. Eskiden sadece sayılı estetik operasyon çeşidi varken, şimdi her geçen gün bir yenisiyle karşılaşabiliyoruz.

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Bir kadın, "Black Swan" filminden esinlenilerek ortaya çıkan "Black Swan Gözü" estetiğini yaptırdı.

Bir kadın, "Black Swan" filminden esinlenilerek ortaya çıkan "Black Swan Gözü" estetiğini yaptırdı.

Operasyonun etkileri bir süre sonra görülebilecek olsa da, ilk etapta ortaya çıkan değişim, insanlara biraz ürkütücü geldi.

Operasyonun etkileri bir süre sonra görülebilecek olsa da, ilk etapta ortaya çıkan değişim, insanlara biraz ürkütücü geldi.

İşte o operasyon;

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