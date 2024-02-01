Uzay Macerası Devam Eden Alper Gezeravcı Bu Süreçte Vücudunda Gerçekleşen Değişiklikleri Anlattı

Ultrason Muayenesi Esnasında Canlı Olan Bebeğin O Anda Ana Rahminden Kopup Düştüğü Anlar Kaydedildi

Yurt Dışında Doğup Büyüyen Damadı Kız İstemede Fena Troll'lediler: Ne Dedilerse 'Gelenek' Zannedip Yaptı

Yeni Nesil Bebek İsimlerine İsyan Eden Eda Ece Bebeğin İsmi Bir Kez Daha Sorulunca Güldüren Bir Cevap Verdi