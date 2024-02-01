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Uzay Macerası Devam Eden Alper Gezeravcı Bu Süreçte Vücudunda Gerçekleşen Değişiklikleri Anlattı

Uzay Macerası Devam Eden Alper Gezeravcı Bu Süreçte Vücudunda Gerçekleşen Değişiklikleri Anlattı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
01.02.2024 - 16:51 Son Güncelleme: 01.02.2024 - 16:54

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Geçtiğimiz haftalarda uzay yolculuğuna başlayan Türk astronot Alper Gezeravcı, uzayda kaldığı süreç boyunca vücudunda meydana gelen değişimleri anlattı.

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İlk olarak, daha şiş görünen yüzü hakkında bir açıklama yapan Gezeravcı, vücudunda bulunan sıvıların mikro yerçekimi sebebiyle vücudunun üst kısımlarında topladığını bu sebeple yüzünde böyle bir görüntü oluştuğunu söyledi.

İlk olarak, daha şiş görünen yüzü hakkında bir açıklama yapan Gezeravcı, vücudunda bulunan sıvıların mikro yerçekimi sebebiyle vücudunun üst kısımlarında topladığını bu sebeple yüzünde böyle bir görüntü oluştuğunu söyledi.

Aynı zamanda, yine yer çekimsiz ortam sebebiyle kas ve kemiklerine binen yükün değişmesiyle, kemik yoğunluğu ve kas kütlesinin azalmaması için daha önce üzerinde çalıştıkları egzersizleri yaptıklarını anlattı.

Aynı zamanda, yine yer çekimsiz ortam sebebiyle kas ve kemiklerine binen yükün değişmesiyle, kemik yoğunluğu ve kas kütlesinin azalmaması için daha önce üzerinde çalıştıkları egzersizleri yaptıklarını anlattı.

İşte o video;

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