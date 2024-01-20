Uluslararası Uzay İstasyonu’na Ulaşan Alper Gezeravcı İlk Konuşmasını Yaptı: Yine "İstikbal Göklerdedir" Dedi

İlk Türk astronotumuz Alper Gezeravcı'nın yer aldığı ekip, Uluslarası Uzay İstasyonu'na ulaştı bildiğiniz üzere.
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Alper Gezeravcı, ilk konuşmasını yaptı ve Uzay İstasyonu'ndan dünyaya seslendi.
"Türkiye Cumhuriyetini kurarak bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve silah arkadaşlarına, bu vatan için canını veren tüm şehitlerimize ve buraya adım atmamıza sağlayan devletimize şükranlarımızı sunuyorum." diyen Gezeravcı "İstikbal Göklerdedir." sözünü de tekrarladı.
İşte o anlar;
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