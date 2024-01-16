Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısında İlk Türk Uzay Yolcusu Alper Gezeravcı'yla Görüştü

Avusturya'da Alman Kadınla Evlenmek Üzere Olan Türk Erkeğini Nikah Masasındayken Sınır Dışı Ettiler

Turnedeyken Araçları Bozulduğu İçin Şehirler Arası Otobüse Alınan Balerinlerin Oturma Şekilleri Viral Oldu

Arkadaşının Sevgilisini Başka Bir Erkek ile Gören Adamın Viral Olan Tepkisi