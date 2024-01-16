Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısında İlk Türk Uzay Yolcusu Alper Gezeravcı'yla Görüştü

Türkiye'nin uzaydaki ilk insan temsilcisi olacak Alper Gezeravcı, 17 Ocak gecesi tarihi bir yolculuğa çıkacak. Bu yolculuk, Türkiye'nin uzay çalışmalarında yeni bir dönemin başlangıcı olacak.
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Bugün gerçekleştirlen kabine toplantısında Recep Tayyip Erdoğan, Alper Gezeravcı ile görüntülü görüşme yaptı.
Erdoğan'ın "Uzay görevi icra eden ilk vatandaşımız sen olacaksın. Milletimize gerçekten büyük bir gurur yaşatacaksın. Hazır mısın?" sorusuna Gezeravcı, "Bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Alnımızın akıyla görevi icra edecek şekilde göreve hazırız sayın Cumhurbaşkanım." dedi.
İşte o anlar;
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