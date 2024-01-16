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"Arsam Yıkıldı" Demişti: Bahsettiği Bölgede İBB’nin Dönüşüm Alanında Yıkılan Bina Olmadığı Ortaya Çıktı

"Arsam Yıkıldı" Demişti: Bahsettiği Bölgede İBB’nin Dönüşüm Alanında Yıkılan Bina Olmadığı Ortaya Çıktı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
16.01.2024 - 12:05

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Ak Parti İBB adayı Murat Kurum ile bir vatandaşın, 'Beykoz'da arsam var, 5 yıldan beri yıkıldı. Kentsel dönüşüme girecekti. Beyefendinin tatilden dönüp imza atmasını bekliyoruz.' dediği bir röportaj gündem olmuştu.

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İBB Haber bu diyalog üzerine, bölgede devam eden kentsel dönüşüm ile ilgili yaşananlara açıklık getirdiği bir video paylaştı.

İBB Haber bu diyalog üzerine, bölgede devam eden kentsel dönüşüm ile ilgili yaşananlara açıklık getirdiği bir video paylaştı.

Habere göre, Beykoz’da İBB’nin dönüşüm alanında yıkılan bina olmadığı ortaya çıktı.

Habere göre, Beykoz’da İBB’nin dönüşüm alanında yıkılan bina olmadığı ortaya çıktı.

Beykoz'da tek kentsel dönüşüm alanı olan Çubuklu Mahallesi'nin muhtarı Hüsnü Kolcu bölgede henüz hukuki sürecin devam ettiği çalışma ile ilgili bilgi verdi.

Beykoz'da tek kentsel dönüşüm alanı olan Çubuklu Mahallesi'nin muhtarı Hüsnü Kolcu bölgede henüz hukuki sürecin devam ettiği çalışma ile ilgili bilgi verdi.

Bölgede evi yıkıldığı için mağduriyet yaşayan herhangi birinin olmadığını söyleyen Kolcu 'Bittiğinde vatandaşın lehine olacak bir proje bu. Biz de bitmesini dört gözle bekliyoruz ama burada tapusu olup da yeri yıkılan ve kentsel dönüşüm bekleyen bir yer yok. Çubuklu'da böyle bir yer yok. Şu anda yıkılan bir ev yok, hiç mağduriyet de yok.' dedi

İşte o video;

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