"Arsam Yıkıldı" Demişti: Bahsettiği Bölgede İBB’nin Dönüşüm Alanında Yıkılan Bina Olmadığı Ortaya Çıktı

Ak Parti İBB adayı Murat Kurum ile bir vatandaşın, 'Beykoz'da arsam var, 5 yıldan beri yıkıldı. Kentsel dönüşüme girecekti. Beyefendinin tatilden dönüp imza atmasını bekliyoruz.' dediği bir röportaj gündem olmuştu.
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İBB Haber bu diyalog üzerine, bölgede devam eden kentsel dönüşüm ile ilgili yaşananlara açıklık getirdiği bir video paylaştı.
Habere göre, Beykoz’da İBB’nin dönüşüm alanında yıkılan bina olmadığı ortaya çıktı.
Beykoz'da tek kentsel dönüşüm alanı olan Çubuklu Mahallesi'nin muhtarı Hüsnü Kolcu bölgede henüz hukuki sürecin devam ettiği çalışma ile ilgili bilgi verdi.
İşte o video;
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