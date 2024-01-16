"Arsam Yıkıldı" Demişti: Bahsettiği Bölgede İBB’nin Dönüşüm Alanında Yıkılan Bina Olmadığı Ortaya Çıktı

Bölgede evi yıkıldığı için mağduriyet yaşayan herhangi birinin olmadığını söyleyen Kolcu 'Bittiğinde vatandaşın lehine olacak bir proje bu. Biz de bitmesini dört gözle bekliyoruz ama burada tapusu olup da yeri yıkılan ve kentsel dönüşüm bekleyen bir yer yok. Çubuklu'da böyle bir yer yok. Şu anda yıkılan bir ev yok, hiç mağduriyet de yok.' dedi