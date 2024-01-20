Özgür Demirtaş Açıkladı: "Uzaya Gittik Ama Pahalılık Ne Olacak?"
Özgür Demirtaş Açıkladı: "Uzaya Gittik Ama Pahalılık Ne Olacak?"
Ekonomide zor günlerden geçerken bir yandan da uzay heyecanı taşıyoruz. Prof. Dr. Özgür Demirtaş da bu konuya değinmeden geçemedi.
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay seyahati yakından izleniyor. İçinde bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi.
Ancak uzay tartışmaları maliyeti nedeniyle yanında ekonomi tartışmalarını da getiriyor.
Demirtaş, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna dair çeşitli sorular sorarken, bunlara aldığı cevaplar üzerinden yeni maddeler sıraladı.
İkna olduğunu söyleyen Demirtaş, "'Uzaya gittik ama Pahalılık ne olacak' diye Uzay çalışmalarını küçümsemek doğru bir davranış değil. Nedenini tane tane açıklamak isterim" diyerek sıraladığı maddeler şu şekilde oldu:
"1) Benim için önemli olan Uzayda Bilimsel deney yapılmasıydı. Onu sordum ve hem YÖK hem TUBİTAK detaylı yanıt verdi. Deneyler yapılıyor ve bu önemli."
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"2) Ekonomik Kriz var diye uzaya gitmemek büyük bir hata olurdu. Bir bilgi olarak size şunu söylemek isterim. ABD 1979-1984 arasında çok ciddi bir ENFLASYON ile vurulmuştu, KRİZ derindi ama yine de NASA’sından vazgeçmedi. İki konu ayrı şeyler biri ELMA biri ARMUT. O gün yapılan Uzay çalışmaları sayesinde bugün birçok teknoloji hayatımıza girdi."
"3) Bu uzaya bizim bir vatandaşımızın gönderilmesinin ve onun eli ile Üniversitelerin deneylerinin yapılmasının önemi hem REEL olarak hem de gelecek nesilleri etkileyecek olması anlamında Manevi olarak büyük."
"5) Bu dakikadan sonra Türkiye’nin kendi çok defa kullanılabilir roketler üzerine çalışmayı artırması gerek. Gelecekte kendi vatandaşlarımızı kendi teknolojimiz ile uzaya göndermeyi diliyorum."
"7) Tüm bu övgülerimin yanında bir de eleştirim var. Roket bizim değil, uzaya giden teknoloji bizim değil. Sanki öyleymiş gibi yapmak Propagandaya girer. Buna gerek yok. Olayı ÇİĞ hale getiriyor. Bu tipteki ilerlemeleri Siyasete asla alet etmemek lazım. Odak Bilim ve Teknoloji olmalı. Sadece Bilim ve Teknoloji…"
"8) Alper Gezeravcı’yı tebrik ederim. Yapılan deneylerin literatüre katkıları ile ilgili ayrıntılı youtube videoları hazırlanmasını öneririm. Bu videoları kendisi sunarsa çok güzel olur."
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İşte Özgür Demirtaş'ın açıklamaları. Siz ne dersiniz?
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