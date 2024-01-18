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Özgür Demirtaş Kafaları Karıştırdı: Ünlü Profesör Kime Kızdı?

Özgür Demirtaş Kafaları Karıştırdı: Ünlü Profesör Kime Kızdı?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
18.01.2024 - 16:35

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, öyle bir paylaşım yaptı ki kafalar karıştı. Gündemi bilenler için tahmin etmek zor olmadı.

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Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medyada hem kalabalık takipçi kitlesi hem de paylaşımlarının içerikleriyle gündem olmaya devam ediyor. Ekonomiyle ilgili yorumları birçok kişiyi bilgilendiren Demirtaş, gündemi de yakından takip ediyor.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medyada hem kalabalık takipçi kitlesi hem de paylaşımlarının içerikleriyle gündem olmaya devam ediyor. Ekonomiyle ilgili yorumları birçok kişiyi bilgilendiren Demirtaş, gündemi de yakından takip ediyor.

Sosyal medyada da gündemle ilgili yorumlarını esirgemiyor.

Demirtaş, bir paylaşımında okuduğu bir habere çok üzüldüğünü ve sinirlendiğini belirtince yorumlar da gecikmedi. Ancak öncesinde haberin ne olduğu merak edildi.

Demirtaş, bir paylaşımında okuduğu bir habere çok üzüldüğünü ve sinirlendiğini belirtince yorumlar da gecikmedi. Ancak öncesinde haberin ne olduğu merak edildi.
twitter.com

Gündemi bilenler haberin bu olduğu tahmininde bulunabildi. Ancak yine de bilinmezlik doluydu.

Sinirlendiği ve üzüldüğü haberi paylaşmak yerine Özgür Demirtaş, üstü kapalı bir paylaşım daha yaptı.

Sinirlendiği ve üzüldüğü haberi paylaşmak yerine Özgür Demirtaş, üstü kapalı bir paylaşım daha yaptı.
twitter.com

Demirtaş'ın paylaşımlarına gelen cevaplar ise belirsizliği artıran cinsten oldu.

Demirtaş'ın paylaşımlarına gelen cevaplar ise belirsizliği artıran cinsten oldu.
twitter.com

İşte o yorumlardan bazıları.

İşte o yorumlardan bazıları.
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