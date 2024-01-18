Özgür Demirtaş Kafaları Karıştırdı: Ünlü Profesör Kime Kızdı?
Özgür Demirtaş Kafaları Karıştırdı: Ünlü Profesör Kime Kızdı?
Prof. Dr. Özgür Demirtaş, öyle bir paylaşım yaptı ki kafalar karıştı. Gündemi bilenler için tahmin etmek zor olmadı.
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Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medyada hem kalabalık takipçi kitlesi hem de paylaşımlarının içerikleriyle gündem olmaya devam ediyor. Ekonomiyle ilgili yorumları birçok kişiyi bilgilendiren Demirtaş, gündemi de yakından takip ediyor.
Demirtaş, bir paylaşımında okuduğu bir habere çok üzüldüğünü ve sinirlendiğini belirtince yorumlar da gecikmedi. Ancak öncesinde haberin ne olduğu merak edildi.
Sinirlendiği ve üzüldüğü haberi paylaşmak yerine Özgür Demirtaş, üstü kapalı bir paylaşım daha yaptı.
Demirtaş'ın paylaşımlarına gelen cevaplar ise belirsizliği artıran cinsten oldu.
İşte o yorumlardan bazıları.
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