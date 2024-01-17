Emeklilere Yüzde 5 Ek Zam Geldi: Özgür Demirtaş, Emekliye "Sabır" Diledi
Emeklilere Yüzde 5 Ek Zam Geldi: Özgür Demirtaş, Emekliye "Sabır" Diledi
Aylardır hesaplamalara doyulmayan, memurla işçi farkı için 4 saatlik Cristopher Nolan filmi misali senaryolar yazılan, en düşük emekli maaşında rakamların havada uçuştuğu emekli maaş zamlarında nihayete erildi. Enflasyon farkına yüzde 5 ek zamla emekli maaşlarına yüzde 42,6 zam geldi, en düşük emekli maaşı da 10 bin TL oldu. Bunun üzerine Özgür Demirtaş da emekliye 'sabır' diledi.
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Emekli maaşlarında zam tartışmaları bitti. Memurlar ve memur emeklileri yüzde 49,25 zam alacağından SSK ve Bağ-Kur emeklilerine beklenen ek zam yapıldı.
Prof. Dr. Özgür Demirtaş da emekli maaş zamlarına yönelik yorumunu geciktirmedi.
Demirtaş'ın yorumuna da tepkiler gecikmedi.
Emeklilerin 17 bin 2 TL olan asgari ücretin hatta 14 bin 431 TL olan açlık sınırının çok altında kalan maaşları,
Yüzde 64,77 olarak açıklanan TÜİK enflasyonunun olduğu ortamda yüzde 42,6 olan zamlarına yönelik yorumlar sosyal medyada görüldü.
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İşte Özgür Demirtaş'ın yazdıklarına yapılan yorumların bir kısmı.
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