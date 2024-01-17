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Emeklilere Yüzde 5 Ek Zam Geldi: Özgür Demirtaş, Emekliye "Sabır" Diledi

Emeklilere Yüzde 5 Ek Zam Geldi: Özgür Demirtaş, Emekliye "Sabır" Diledi

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
17.01.2024 - 09:37

Aylardır hesaplamalara doyulmayan, memurla işçi farkı için 4 saatlik Cristopher Nolan filmi misali senaryolar yazılan, en düşük emekli maaşında rakamların havada uçuştuğu emekli maaş zamlarında nihayete erildi. Enflasyon farkına yüzde 5 ek zamla emekli maaşlarına yüzde 42,6 zam geldi, en düşük emekli maaşı da 10 bin TL oldu. Bunun üzerine Özgür Demirtaş da emekliye 'sabır' diledi.

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Emekli maaşlarında zam tartışmaları bitti. Memurlar ve memur emeklileri yüzde 49,25 zam alacağından SSK ve Bağ-Kur emeklilerine beklenen ek zam yapıldı.

Emekli maaşlarında zam tartışmaları bitti. Memurlar ve memur emeklileri yüzde 49,25 zam alacağından SSK ve Bağ-Kur emeklilerine beklenen ek zam yapıldı.

Enflasyon farkı nedeniyle yüzde 37,57 zam alması beklenen emeklilere Kabine'den çıkan yüzde 5 ek zammı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Böylelikle yüzde 42,6 zam alan emeklilerin en düşük maaşı da 7.500 TL'den 10 bin TL'ye çıktı.

Zammın detayları burada.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş da emekli maaş zamlarına yönelik yorumunu geciktirmedi.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş da emekli maaş zamlarına yönelik yorumunu geciktirmedi.
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Allah Emeklilere Sabır Versin…

Ülke insanlara zorla Ekonomi ve Finans öğretiyor.

Şimdi anladınız mı Faizi gereğinden fazla düşüren Türkiye Ekonomi Modelinin nelere yol açtığını ?

Resmen aylarca yalvardım yapmayalım diye…

Demirtaş'ın yorumuna da tepkiler gecikmedi.

Demirtaş'ın yorumuna da tepkiler gecikmedi.
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Emeklilerin 17 bin 2 TL olan asgari ücretin hatta 14 bin 431 TL olan açlık sınırının çok altında kalan maaşları,

Emeklilerin 17 bin 2 TL olan asgari ücretin hatta 14 bin 431 TL olan açlık sınırının çok altında kalan maaşları,
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Yüzde 64,77 olarak açıklanan TÜİK enflasyonunun olduğu ortamda yüzde 42,6 olan zamlarına yönelik yorumlar sosyal medyada görüldü.

Yüzde 64,77 olarak açıklanan TÜİK enflasyonunun olduğu ortamda yüzde 42,6 olan zamlarına yönelik yorumlar sosyal medyada görüldü.
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Emekli zammı yorumlarının bir kısmı da burada.

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İşte Özgür Demirtaş'ın yazdıklarına yapılan yorumların bir kısmı.

İşte Özgür Demirtaş'ın yazdıklarına yapılan yorumların bir kısmı.
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Siz zammı nasıl buldunuz?

Siz zammı nasıl buldunuz?
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