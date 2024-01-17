Emeklilere Yüzde 5 Ek Zam Geldi: Özgür Demirtaş, Emekliye "Sabır" Diledi

Aylardır hesaplamalara doyulmayan, memurla işçi farkı için 4 saatlik Cristopher Nolan filmi misali senaryolar yazılan, en düşük emekli maaşında rakamların havada uçuştuğu emekli maaş zamlarında nihayete erildi. Enflasyon farkına yüzde 5 ek zamla emekli maaşlarına yüzde 42,6 zam geldi, en düşük emekli maaşı da 10 bin TL oldu. Bunun üzerine Özgür Demirtaş da emekliye 'sabır' diledi.