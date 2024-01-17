Emekli Zam Oranını Yanlış Tahmin Eden Fatih Portakal'dan Tepki: 'Yüzde 49'a Çekileceğini Tahmin Ediyordum'
Emekli Zam Oranını Yanlış Tahmin Eden Fatih Portakal'dan Tepki: 'Yüzde 49'a Çekileceğini Tahmin Ediyordum'
En düşük emekli maaşının 10 bin liraya çıkmasına tepki gösteren gazeteci Fatih Portakal, 'İmkansız bir şey ya gerçekten şaşırdım. En az yüzde 49'a çekileceğini tahmin ediyordum' dedi.
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Gazeteci Fatih Portakal geçtiğimiz ay yaptığı açıklamalarda “Yüzde 52-53 aralığında oran veriyorum. O da en düşük emekli maaşı 11 bin 200 veya 11 bin 400 arasında değişecek. Yüksek alanlara aynı olamayacak” demişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin maaş zamlarının yüzde 5 ek zamla yüzde 42.6'ya yükselttiklerini açıklaması sonrası Sözcü TV Ana Haber Sunucusu gazeteci Fatih Portakal'dan tepki geldi.
Erdoğan'ın temmuz ayında emekli maaşlarının ayrım olmaksızın eşitleneceğini belirtmesine ayrıca dikkati çeken Portakal, şunları kaydetti:
"En düşük emekli maaşı 10 bin TL. 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye çıkardı ona bir şey demiyorum ama SSK ve Bağ-Kur emeklisine sadece yüzde 5 zam verildi. Yüzde 37 hariç. Ne kadar farklı bekleniyordu derseniz en az yüzde 12 bekleniyordu. Yüzde 12 yerine yüzde 5 verildi. Memur ve memur emeklisinin yüzde 49 aldığı yerde siz SSK ve Bağ-Kur emeklisine artı yüzde 5 zam yapıyorsunuz. 'İdare edin' demeye getiriyor Sayın Cumhurbaşkanı ve diyor ki; 'Temmuz'da eşitlenecek.' Ama hayır biz şimdi istiyoruz Sayın Cumhurbaşkanı. Yüzde 5 kime yeter? İmkansız bir şey ya, gerçekten şaşırdım. En az yüzde 49'a çekileceğini tahmin ediyordum."
Asgari ücret sonrası en düşük emekli maaşının ne kadar olacağına ilişkin tahminlerde bulunan Fatih Portakal, “Yüzde 52-53 aralığında oran veriyorum. O da en düşük emekli maaşı 11 bin 200 veya 11 bin 400 arasında değişecek. Yüksek alanlara aynı olamayacak” demişti.
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