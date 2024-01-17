Adaylığı Tepki Çekmişti! CHP'li Belediye Başkanı Lütfü Savaş: 'Depremin Tek Müsebbibi Ben Değilim'

Adaylığına ilişkin gelen tepkilere yanıt veren CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 'Bu depremin tek müsebbibi Lütfü Savaşmış gibi, kentsel dönüşümlere karşı imiş gibi imaj çizilmeye çalışıldı' dedi.