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Adaylığı Tepki Çekmişti! CHP'li Belediye Başkanı Lütfü Savaş: 'Depremin Tek Müsebbibi Ben Değilim'

Adaylığı Tepki Çekmişti! CHP'li Belediye Başkanı Lütfü Savaş: 'Depremin Tek Müsebbibi Ben Değilim'

Hatay CHP
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.01.2024 - 06:40

Adaylığına ilişkin gelen tepkilere yanıt veren CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 'Bu depremin tek müsebbibi Lütfü Savaşmış gibi, kentsel dönüşümlere karşı imiş gibi imaj çizilmeye çalışıldı' dedi.

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CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, yeniden aday gösterilmesi sonrası gelen tepkilere sert bir dille yanıt verdi.

CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, yeniden aday gösterilmesi sonrası gelen tepkilere sert bir dille yanıt verdi.

Habertürk'ün canlı yayına katılan CHP'li Başkan Lütfü Savaş, "Deprem boyunca sadece 15-16 ilde deprem oldu. Bu depremin tek müsebbibi Lütfü Savaşmış gibi, kentsel dönüşümlere karşı imiş gibi imaj çizilmeye çalışıldı. Özellikle sosyal medya boyutunda. Bizler sanal dünyada değil gerçek dünyada yaşıyoruz" diyerek isyan etti.

Habertürk'ün canlı yayına katılan CHP'li Başkan Lütfü Savaş, "Deprem boyunca sadece 15-16 ilde deprem oldu. Bu depremin tek müsebbibi Lütfü Savaşmış gibi, kentsel dönüşümlere karşı imiş gibi imaj çizilmeye çalışıldı. Özellikle sosyal medya boyutunda. Bizler sanal dünyada değil gerçek dünyada yaşıyoruz" diyerek isyan etti.

CHP'li Lütfü Savaş, yapılan dört ankette kendisinin birinci çıktığını açıklayarak, sözlerine devam etti:

CHP'li Lütfü Savaş, yapılan dört ankette kendisinin birinci çıktığını açıklayarak, sözlerine devam etti:

"Siyasi partilerin amacı hem şehirleri hem de ülkeyi yönetmektir. CHP kazanmak istiyorsa Lütfü Savaş'la çıkmak istemiştir, bu da çok doğaldır. Ben sadece 5 yıl ruhsat verecek pozisyonda oldum. Antakya Belediye Başkanı iken. Ben orada iken 76 belediye başkanlığı vardı. Bütün bunların ruhsat ve yapı kullanım izin verme yetkisi vardı. Rönesans'ın benimle alakası yok. Bizim yanımızdaki bir beldenin sınırları içerisindedir. Bu süreçte ben Antakya belediye başkanıydım."

"Siyasi partilerin amacı hem şehirleri hem de ülkeyi yönetmektir. CHP kazanmak istiyorsa Lütfü Savaş'la çıkmak istemiştir, bu da çok doğaldır. Ben sadece 5 yıl ruhsat verecek pozisyonda oldum. Antakya Belediye Başkanı iken. Ben orada iken 76 belediye başkanlığı vardı. Bütün bunların ruhsat ve yapı kullanım izin verme yetkisi vardı. Rönesans'ın benimle alakası yok. Bizim yanımızdaki bir beldenin sınırları içerisindedir. Bu süreçte ben Antakya belediye başkanıydım."
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Halil Değerli

Cevabı akp"li gibi olmuş... 😡😡😡

Halit Demir

Birbirlerinden bir farkları yok ki. Bütün siyasetçiler aynı.