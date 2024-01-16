AKOM'dan İstanbullulara Uyarı: 'Zehirlenmelere Dikkat'
AKOM'dan İstanbullulara Uyarı: 'Zehirlenmelere Dikkat'
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AKOM, 18 Ocak Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren etkili olacak fırtınaya dikkat çekti AKOM'un uyarısı şu şekilde:
"İstanbul'da hafta boyunca havada çoğunlukla bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu bir gökyüzünün hakim olacağı, güneyin ılık havasını bölgemize taşıyan Lodos yönlü rüzgarlar nedeniyle sıcaklıkların 12-15 derece mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.''
''Rüzgarın Lodos yönünden Perşembe öğle saatlerinden itibaren zaman zaman fırtına şiddetinde esmesi beklenirken açık deniz seferlerinin aksaması ve baca gazı zehirlenmelerine neden olabileceği tahmin ediliyor. Bu nedenle soba kullanan vatandaşlarımızın yatmadan önce mutlaka sobalarını söndürmelerini tavsiye ediyoruz"
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