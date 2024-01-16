Görüş Bildir
Haberler
Gündem
AKOM'dan İstanbullulara Uyarı: 'Zehirlenmelere Dikkat'

AKOM'dan İstanbullulara Uyarı: 'Zehirlenmelere Dikkat'

İBB AKOM
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.01.2024 - 13:44 Son Güncelleme: 16.01.2024 - 15:12

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) İstanbulluları lodos nedeniyle yurttaşa uyarılarda bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

AKOM, 18 Ocak Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren etkili olacak fırtınaya dikkat çekti AKOM'un uyarısı şu şekilde:

AKOM, 18 Ocak Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren etkili olacak fırtınaya dikkat çekti AKOM'un uyarısı şu şekilde:

"İstanbul'da hafta boyunca havada çoğunlukla bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu bir gökyüzünün hakim olacağı, güneyin ılık havasını bölgemize taşıyan Lodos yönlü rüzgarlar nedeniyle sıcaklıkların 12-15 derece mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.''

"İstanbul'da hafta boyunca havada çoğunlukla bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu bir gökyüzünün hakim olacağı, güneyin ılık havasını bölgemize taşıyan Lodos yönlü rüzgarlar nedeniyle sıcaklıkların 12-15 derece mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.''

''Rüzgarın Lodos yönünden Perşembe öğle saatlerinden itibaren zaman zaman fırtına şiddetinde esmesi beklenirken açık deniz seferlerinin aksaması ve baca gazı zehirlenmelerine neden olabileceği tahmin ediliyor. Bu nedenle soba kullanan vatandaşlarımızın yatmadan önce mutlaka sobalarını söndürmelerini tavsiye ediyoruz"

''Rüzgarın Lodos yönünden Perşembe öğle saatlerinden itibaren zaman zaman fırtına şiddetinde esmesi beklenirken açık deniz seferlerinin aksaması ve baca gazı zehirlenmelerine neden olabileceği tahmin ediliyor. Bu nedenle soba kullanan vatandaşlarımızın yatmadan önce mutlaka sobalarını söndürmelerini tavsiye ediyoruz"
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
2
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın