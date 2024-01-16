Sinan Çetin'in Oğlu Rüzgar Çetin, Nişanlandı: Ünlü İsmin Kızıyla Evliliğe İlk Adımı Attı
Sinan Çetin'in Oğlu Rüzgar Çetin, Nişanlandı: Ünlü İsmin Kızıyla Evliliğe İlk Adımı Attı
Ünlü yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin, Beşiktaş'ın eski başkanı Ahmet Nur Çebi'nin kızı Mina Nur Çebi ile nişanlandı.
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Ünlü yönetmen Sinan Çetin'in 2016 yılında yaptığı kaza nedeniyle bir polisin şehit olmasına neden olan ve 8 ay cezaevinde kalan oğlu Rüzgar Çetin, tahliye olduktan sonra gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başladı.
Ünlü yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin, 2019 yılında Beşiktaş'ın eski başkanı Ahmet Nur Çebi'nin kızı Mina Nur Çebi ile 4,5 yıllık ilişkisini bitirdi.
Uzun bir aradan sonra bir araya gelen çift evlilik kararı aldı.
Çift, önceki gün evde aile arasında yapılan bir törenle nişanlandı.
2016 yılında İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin'in kullandığı otomobil, bir polis aracına çarpmıştı. Kazada 1 polis şehit olurken, 1 polis de yaralanmıştı. Alkol testini reddeden Çetin, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Mahkeme, 6 yıl 3 ay hapis cezası verdiği Rüzgar Çetin'in cezaevinde bulunduğu 8 aylık süreyi göz önünde bulundurarak tahliye edilmesine karar vermişti.
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