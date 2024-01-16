İnşaatta Göçük! 2 İşçi Toprak Altında Kaldı: Bir İşçi ile İletişim Koptu
İnşaatta Göçük! 2 İşçi Toprak Altında Kaldı: Bir İşçi ile İletişim Koptu
Tekirdağ’da Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi’nde bir fabrika inşaatının hafriyat çalışmalarında meydana gelen göçükte 2 işçi toprak altında kaldı. Yaklaşık bir kamyon toprağın altında kalan işçilerden biri 12 saat sonra çıkarıldı.
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İş kazalarına bir yenisi daha eklendi.
Tekirdağ’da Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi’nde bir fabrika inşaatının hafriyat çalışmalarında meydana gelen göçükte 2 işçi toprak altında kaldı.
Alınan bilgiye göre, Ergene ilçesindeki Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi’nde bir fabrika inşaatında saat 15.30 sıralarında hafriyat çalışmaları sırasında göçük meydana geldi.
Göçükte 2 işçi toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Göçük altında kalan işçilerin isimlerinin Adem Kalaycı ile Zekeriya Midilli olduğu öğrenilirken, yaklaşık olarak 12 saat bir kamyon toprağın altında kalan Kalaycı, kurtarma ekiplerince çıkarıldı. Kalaycı’yı termal battaniye ile sararak soğuğa karşı ayakta tuttular.Kalaycı 112 Acil Sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
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Olay yerinden görüntüler:
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