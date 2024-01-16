İnşaatta Göçük! 2 İşçi Toprak Altında Kaldı: Bir İşçi ile İletişim Koptu

Tekirdağ’da Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi’nde bir fabrika inşaatının hafriyat çalışmalarında meydana gelen göçükte 2 işçi toprak altında kaldı. Yaklaşık bir kamyon toprağın altında kalan işçilerden biri 12 saat sonra çıkarıldı.