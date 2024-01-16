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İnşaatta Göçük! 2 İşçi Toprak Altında Kaldı: Bir İşçi ile İletişim Koptu

İnşaatta Göçük! 2 İşçi Toprak Altında Kaldı: Bir İşçi ile İletişim Koptu

Tekirdağ
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.01.2024 - 06:29 Son Güncelleme: 16.01.2024 - 07:25

Tekirdağ’da Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi’nde bir fabrika inşaatının hafriyat çalışmalarında meydana gelen göçükte 2 işçi toprak altında kaldı. Yaklaşık bir kamyon toprağın altında kalan işçilerden biri 12 saat sonra çıkarıldı.

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İş kazalarına bir yenisi daha eklendi.

İş kazalarına bir yenisi daha eklendi.

Tekirdağ’da Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi’nde bir fabrika inşaatının hafriyat çalışmalarında meydana gelen göçükte 2 işçi toprak altında kaldı.

Tekirdağ’da Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi’nde bir fabrika inşaatının hafriyat çalışmalarında meydana gelen göçükte 2 işçi toprak altında kaldı.

Alınan bilgiye göre, Ergene ilçesindeki Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi’nde bir fabrika inşaatında saat 15.30 sıralarında hafriyat çalışmaları sırasında göçük meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Ergene ilçesindeki Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi’nde bir fabrika inşaatında saat 15.30 sıralarında hafriyat çalışmaları sırasında göçük meydana geldi.

Göçükte 2 işçi toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Göçükte 2 işçi toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 9 metrelik toprak yığını altında kalan işçileri kurtarmak için 8 saattir çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan toprak altında kalan bir işçi ile iletişimin koptuğu öğrenildi.

Göçük altında kalan işçilerin isimlerinin Adem Kalaycı ile Zekeriya Midilli olduğu öğrenilirken, yaklaşık olarak 12 saat bir kamyon toprağın altında kalan Kalaycı, kurtarma ekiplerince çıkarıldı. Kalaycı’yı termal battaniye ile sararak soğuğa karşı ayakta tuttular.Kalaycı 112 Acil Sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Göçük altında kalan işçilerin isimlerinin Adem Kalaycı ile Zekeriya Midilli olduğu öğrenilirken, yaklaşık olarak 12 saat bir kamyon toprağın altında kalan Kalaycı, kurtarma ekiplerince çıkarıldı. Kalaycı’yı termal battaniye ile sararak soğuğa karşı ayakta tuttular.Kalaycı 112 Acil Sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Hayatını kaybettiği tespit edilen Midilli’nin de kurtarma çalışmaları sürüyor.

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Olay yerinden görüntüler:

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