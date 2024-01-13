Ümit Özdağ, İmamoğlu'nun Karşısına Eski Ülkü Ocakları Başkanını Çıkardı
Ümit Özdağ, İmamoğlu'nun Karşısına Eski Ülkü Ocakları Başkanını Çıkardı
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ekrem İmamoğlu'nun karşısına Eski Ülkü Ocakları Başkanı Azmi Karamahmutoğlu'nu çıkardı.
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin İstanbul adayını duyurdu.
31 Mart'ta Zafer Partisi adına İstanbul için yarışacak aday, Eski Ülkü Ocakları Başkanı Azmi Karamahmutoğlu oldu. Özdağ'ın açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:
“Biz aday tanıtım toplantımızı iptal etmeyeceğiz. AKP de iptal etmiş bir tanıtım programını. AKP'nin de iptal etmesi gereken bir başka büyük teröristin Şeyh Said’in Diyarbakır’da 12 kilometrelik bulvara kayyum tarafından isminin verilmesini iptal etmesidir. İstanbul'da Zafere ulaşmak için hep birlikte büyük bir mücadele vereceğiz. İstanbul aslında birbirinden çok farklı olmayan iki zihniyet arasında mahkum değil. İki zihniyet de aynı müteahhitlerle çalıştılar. 2 zihniyet de İstanbul'un değil müttehitlerin çıkarlarını savundular. Gerçek farkı yaratmak için Türkiye'de ve İstanbul'da zafer zamanı diyoruz. İmamoğlu, CHP'ye eş genel başkanlık yapmaktan İstanbul'la ilgilenmeye vakti olmadı.”
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