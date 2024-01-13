Birçok Kent İçin Kar Alarmı Verildi: 12 İl İçin Sarı ve Turuncu Kodlu Uyarı Yapıldı
Birçok Kent İçin Kar Alarmı Verildi: 12 İl İçin Sarı ve Turuncu Kodlu Uyarı Yapıldı
Meteoroloji'den yapılan kritik açıklamada, 12 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava tahmin raporunu yayımladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun yağmur ve sağanak yağışlı, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Sivas ile Karaman çevreleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Hatay çevreleri kuvvetli gök gürültülü sağanak; Van ve Ağrı çevreleri ile Muş'un güneyi ve Siirt'in doğusunda kuvvetli kar, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Trabzon, Rize, Artvin, Giresun illerinin yüksekleri, Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğusunda yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
Marmara'nın batısı ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Van ve Ağrı çevreleri ile Muş'un güneyi, Siirt'in doğusu ve Kastamonu'nunkuzeyinde kuvvetli kar, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Trabzon, Rize, Artvin, Giresun illerinin yüksekleri, Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğusunda yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, su baskını, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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Ağrı, Giresun ve Trabzon için sarı kodlu kar uyarısı yapılırken, Artvin, Bitlis, Rize, Muş, Siirt ve Van için sarı ile turuncu kodlu kar uyarısı kaydedildi.
Hakkari ve Şırnak için turuncu kodlu kar alarm verilirken, Hatay için sarı kodlu gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.
İstanbul'da etkili olan soğuk havanın ardından yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Kartal'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Son günlerde etkili olan soğuk havanın ardından Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Yakacık Mahallesi, Aydos Ormanı bölgesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Aydos Yolu'nda trafik oluştu.
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