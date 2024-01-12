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Programlar İptal Edildi: CHP MYK Yarın Olağanüstü Toplanacak

Programlar İptal Edildi: CHP MYK Yarın Olağanüstü Toplanacak

Şehit CHP
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
12.01.2024 - 22:58 Son Güncelleme: 12.01.2024 - 23:36

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şehit olan 6 asker için yarın Merkez Yönetim Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırdı.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kilit operasyon bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 5 askerin şehit olduğunu, 3'ü ağır 8 askerin yaralandığını açıkladı. MSB'den yapılan son açıklamada, yaralı askerlerden birinin kurtarılamayarak şehit düştüğü kaydedildi. Acı haberle birlikte şehit sayısı 6'ya yükseldi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kilit operasyon bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 5 askerin şehit olduğunu, 3'ü ağır 8 askerin yaralandığını açıkladı. MSB'den yapılan son açıklamada, yaralı askerlerden birinin kurtarılamayarak şehit düştüğü kaydedildi. Acı haberle birlikte şehit sayısı 6'ya yükseldi.

Şehit haberinin detayları burada

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Pençe-Kilit Harekatı'nda 5 askerin şehit olması üzerine yarın (13 Ocak) Manisa'daki aday tanıtım toplantısını iptal ederek Ankara’ya dönme kararı aldığını duyurdu.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Pençe-Kilit Harekatı'nda 5 askerin şehit olması üzerine yarın (13 Ocak) Manisa'daki aday tanıtım toplantısını iptal ederek Ankara’ya dönme kararı aldığını duyurdu.

Özel, yarın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’nde Merkez Yönetim Kurulu'nu olağanüstü toplayacak.Özgür Özel, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

Özel, yarın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’nde Merkez Yönetim Kurulu'nu olağanüstü toplayacak.Özgür Özel, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugün yüreğimizi yakan şehit haberleri ve bölgeden gelen endişe verici haberler üzerine yarın Manisa'da yapacağımız aday tanıtım toplantısını iptal ettik. Ayrıca yarın diğer şehirlerimizde yapılacak tüm etkinlikleri de iptal ediyoruz. Merkez Yönetim Kurulu’muzu yarın sabah olağanüstü toplantıya çağırdım. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bir kez daha milletimizin başı sağolsun."

"Bugün yüreğimizi yakan şehit haberleri ve bölgeden gelen endişe verici haberler üzerine yarın Manisa'da yapacağımız aday tanıtım toplantısını iptal ettik. Ayrıca yarın diğer şehirlerimizde yapılacak tüm etkinlikleri de iptal ediyoruz. Merkez Yönetim Kurulu’muzu yarın sabah olağanüstü toplantıya çağırdım. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bir kez daha milletimizin başı sağolsun."

İşte o paylaşım:

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