MSB'den Acı Haber: 9 Asker Şehit Oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan ilk açıklamada, Pençe Kilit operasyon bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 5 askerin şehit olduğunu, 3'ü ağır 8 askerin yaralandığını açıklanmıştı. Gecenin ilerleyen saatlerinde MSB'den yapılan son açıklamada, 9 askerin şehit olduğu kaydedildi.