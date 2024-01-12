MSB'den Acı Haber: 9 Asker Şehit Oldu
MSB'den Acı Haber: 9 Asker Şehit Oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan ilk açıklamada, Pençe Kilit operasyon bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 5 askerin şehit olduğunu, 3'ü ağır 8 askerin yaralandığını açıklanmıştı. Gecenin ilerleyen saatlerinde MSB'den yapılan son açıklamada, 9 askerin şehit olduğu kaydedildi.
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Hakkari'nin Çukurca ilçesinin karşısındaki Irak toprakları içinde yer alan Metina Vadisi ile Zap, Avaşin ve Basyan bölgelerinde 17 Nisan 2022 tarihinde başlatılan Pençe-Kilit hava destekli kara harekatından acı haber geldi.
Çatışmalar sırasında 5 askerin şehit olduğu, 3'ü ağır 8 askerin de yaralandığı bildirildi. Sızmaya çalışan teröristlerden 12'si etkisiz hale getirildi ve bölgedeki operasyonlar sürüyor.
MSB, Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan bir askerin daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı. Kurtarılamayarak şehit olan askerle beraber bu akşam bölgedeki saldırılar sonucu şehit olan asker sayısı 9'a çıktı.
MSB'den yapılan açıklama şöyle: "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan bir silah arkadaşımız daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuş, şehit olan kahraman silah arkadaşlarımızın sayısı dokuza yükselmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."
İşte o paylaşım:
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