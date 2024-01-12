Tekirdağ'da İş Cinayeti: Kepçenin Altında Kalan Mühendis Hayatını Kaybetti
Tekirdağ'da İş Cinayeti: Kepçenin Altında Kalan Mühendis Hayatını Kaybetti
İş cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde maden ocağında geri gelen kepçenin altında kalan maden mühendisi Erdem Cebhe yaşamını yitirdi.
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Kaza, saat 15.00 sıralarında yaşandı.
Maden mühendisi 45 yaşındaki Erdem Cebhe ocakta çalıştığı sırada 25 yaşındaki operatör Yaşar S'nin kullandığı ve geri gelen iş makinesinin altında kaldı.
Ocakta çalışanların kepçe altından çıkardığı Cebhe, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Cebhe, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Erdem Cebhe'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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