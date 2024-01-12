Kuryeyi Öldüren Somali Cumhurbaşkanının Oğlu Türkiye’de: Yakalama Kararı Kaldırıldı
Kuryeyi Öldüren Somali Cumhurbaşkanının Oğlu Türkiye’de: Yakalama Kararı Kaldırıldı
Motokurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla 6 yıla kadar hapsi istenen Somali cumhurbaşkanının oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud ara celseye getirilerek ifade verdi. İfade sonrası Hassan Sheikh Mohamud hakkında çıkarılan yakalama kararı kaldırıldı.
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Tüm Türkiye'nin merakla takip ettiği ve konuştuğu olayda yeni gelişme yaşandı.
İstanbul Fatih’te motokurye Yunus Emre Göçer’e arkadan çarparak ölümüne neden olan Somali liderinin oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud, 16 Ocak Salı günü görülecek duruşma öncesinde bugün ara celse için Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi.
Duruşmada tercüman eşliğinde ifade veren Mohamud'un, eski savunmalarını tekrar ettiği öğrenildi. Mahkeme, ifadesi alınan Mohamud hakkındaki yakalama kararını geri aldı. Hakkındaki yurt dışı yasağı kaldırılan sanık Mohamud’un serbest bırakılmasına ve duruşmalardan vareste tutulmasına karar verildi.
İddianamede, 30 Kasım 2023 tarihinde Kennedy Caddesi Aksaray istikametinde Yunus Emre Göçer'in sevk ve idaresindeki araca şüpheli Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'un sevk idaresindeki aracıyla çarpması sonucu Göçer'in ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı ve 6 Aralık'ta hayatını kaybettiği kaydediliyor.
Müşteki Öznur Göçer'in 13-15 Aralık'ta alınan ifadesinde şikayetçi olduğu, 20 Aralık'taki ifadesinde ise "Bu aşamada herhangi bir şikayetinin bulunmadığını" beyan ettiği iddianamede yer alıyor.
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