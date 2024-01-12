Kuryeyi Öldüren Somali Cumhurbaşkanının Oğlu Türkiye’de: Yakalama Kararı Kaldırıldı

Motokurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla 6 yıla kadar hapsi istenen Somali cumhurbaşkanının oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud ara celseye getirilerek ifade verdi. İfade sonrası Hassan Sheikh Mohamud hakkında çıkarılan yakalama kararı kaldırıldı.