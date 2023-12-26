Somali Cumhurbaşkanının Oğlu İçin İstenen Ceza Belli Oldu! Eşi Şikayetçi Olmadı İddiası
Somali Cumhurbaşkanının Oğlu İçin İstenen Ceza Belli Oldu! Eşi Şikayetçi Olmadı İddiası
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Avrasya Tüneli'nin Aksaray çıkışında 30 Kasım'da meydana gelen kazada ağır yaralanan motokurye Yunus Emre Göçer, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un ülkesine dönmesi Türkiye'de büyük tepki çekmişti.
Öte yandan savcılık, kazaya ilişkin ilk kusur tespiti yaparak araç sürücüsü hakkında "kusursuzluk raporu" veren polisler hakkında soruşturma başlatılmıştı.
Hazırlanan iddianamede ise Somali Cumhurbaşkanının oğlu için "Taksirle öldürme" suçundan 6 yıla kadar hapsi istendi.
Öte yandan ölen moto kuryenin eşi Öznur Göçer'in 13 ve 15 Aralık'taki ifadesinin aksine 20 Aralık'taki ifadesinde Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlundan şikayetçi olmadığı belirtiliyor.
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