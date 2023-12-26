Çalışma Bakanı Işıkhan'dan 'Asgari Ücrette Rakam Belli Oldu' İddialarıyla İlgili Açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan asgari ücrette rakamın belli olduğu iddialarıyla ilgili açıklam geldi.

Işıkhan, 'Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 3. toplantısı için henüz karar almış değiliz. Ekipler çalışıyor. İnşallah bu hafta içinde açıklamayı arzu ediyoruz . Bir rakam yok, komisyonumuz çalışıyor' ifadelerini kullandı.