Çalışma Bakanı Işıkhan'dan 'Asgari Ücrette Rakam Belli Oldu' İddialarıyla İlgili Açıklama
Çalışma Bakanı Işıkhan'dan 'Asgari Ücrette Rakam Belli Oldu' İddialarıyla İlgili Açıklama
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan asgari ücrette rakamın belli olduğu iddialarıyla ilgili açıklam geldi.
Işıkhan, 'Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 3. toplantısı için henüz karar almış değiliz. Ekipler çalışıyor. İnşallah bu hafta içinde açıklamayı arzu ediyoruz . Bir rakam yok, komisyonumuz çalışıyor' ifadelerini kullandı.
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Hükümete yakın gazeteci Cem Küçük, dün TGRT yayınında milyonlarca kişinin merakla beklediği asgari ücret için komisyonda 16 bin lira rakamının belirlendiğini ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e 17 bin liranın maliyetini sorduğunu iddia etmişti.
Cem Küçük'ün asgari ücretle ilgili açıklamaları ⬇️
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücrette rakam belli oldu iddialarıyla ilgili şunları söyledi: "Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 3. toplantısı için henüz karar almış değiliz. Ekipler çalışıyor. İnşallah bu hafta içinde açıklamayı arzu ediyoruz . Bir rakam yok, komisyonumuz çalışıyor."
Asgari ücret halen bir işçi için aylık net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor. Türkiye'de şu an açlık sınırı ise 14 bin 25 lira seviyesinde.
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Neyi baz alarak çalışıyorlar allasen merak ettim şimdi? Rakam zaten belli, ağzından çıkacak cümleyi bekliyor hepsi ama haftada iki toplanıp yiyip içip yeteri... Devamını Gör
Öyle deme... Bak 17 bin liranın maliyeti ne olur diye bizim için düşünüyorlarmış.
Yaw yüzde yüz yap ne farkeder seçimden sonra zaten her türlü comolokko bari 2-3 ay sevinsinler para kazanıyoruz sansınlar
2024 de peşpeşe yapılacak zamları herkes biliyor ne verirlerse versinler daha cebe girmeden bi öncekinden daha kötü olacak her sene aynı terane