Gazeteci Cem Küçük'ten Asgari Ücret Açıklaması: "16.000 TL'de Anlaşıldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan 17.000 TL Dedi"

Hükümete yakınlığı ile bilinen gazeteci Cem Küçük, TGRT canlı yayınında milyonlarca kişinin ne kadar olacağını merakla beklediği asgari ücret ile ilgili açıklama yaptı.

Asgari ücret konusunda şimdiye kadar açıklama yapan isimler arasında en net rakamı söyleyen Cem Küçük, bir rakamda karar kılındığını ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asgari ücret konusunda farklı bir rakam söylediğini belirtti.