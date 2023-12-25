Gazeteci Cem Küçük'ten Asgari Ücret Açıklaması: "16.000 TL'de Anlaşıldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan 17.000 TL Dedi"
Gazeteci Cem Küçük'ten Asgari Ücret Açıklaması: "16.000 TL'de Anlaşıldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan 17.000 TL Dedi"
Hükümete yakınlığı ile bilinen gazeteci Cem Küçük, TGRT canlı yayınında milyonlarca kişinin ne kadar olacağını merakla beklediği asgari ücret ile ilgili açıklama yaptı.
Asgari ücret konusunda şimdiye kadar açıklama yapan isimler arasında en net rakamı söyleyen Cem Küçük, bir rakamda karar kılındığını ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asgari ücret konusunda farklı bir rakam söylediğini belirtti.
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Milyonlarca kişi, bu hafta açıklanması beklenen asgari ücretin ne kadar olacağını bekliyor.
Her sektörden, herkesten farklı bir açıklama gelirken bir iddia da hükümete yakınlığı ile bilinen gazeteci Cem Küçük’ten geldi.
Küçük, TGRT’deki yayındaki iddiasına göre; komisyon asgari ücret için 16.000 TL rakamını belirlediği ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mehmet Şimşek’e 17.000 TL’nin maliyetini sordurdu.
İşte Cem Küçük’ün TGRT yayındaki açıklamaları…
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