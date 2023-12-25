MHP’den Asgari Ücret ve Ulaşım Desteği Önerisi: “Asgari Ücret Açlık Sınırının Üzerine Çıkarılmalı”
MHP’den Asgari Ücret ve Ulaşım Desteği Önerisi: “Asgari Ücret Açlık Sınırının Üzerine Çıkarılmalı”
Türkiye’de nefesler tutuldu, milyonlarca insan günler sonra açıklanacak asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Asgari ücret hakkında bir çok yorum yapılırken bu kez bir açıklama da Cumhur İttifakı kanadından geldi.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamasında asgari ücret önerisinde de bulundu. Kalaycı, asgari ücret hakkında “Net asgari ücretin açlık sınırının üzerine çıkarılması ve asgari ücretliye büyük şehirlerde ulaşım desteği verilmesi görüşündeyiz' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, TBMM Genel Kurulunda, 2024 yılı bütçe görüşmelerinin son gününde grubu adına söz aldı.
Kalaycı, partisinin, çalışanların ve emeklilerin enflasyon karşısında alım gücünün korunmasını, ocak ayında asgari ücretlileri, emeklileri ve kamu çalışanlarını sevindirecek maaş artışı yapılmasını beklediğini dile getirerek, şu sözleri söyledi:
"Net asgari ücretin açlık sınırının üzerine çıkarılması ve asgari ücretliye büyük şehirlerde ulaşım desteği verilmesi görüşündeyiz.”
“Memurların ve emeklilerinin aylıklarına yüzde 50 civarında artış yapılacağı, farklı emekli kesimleri arasındaki dengeyi koruyucu, düşük aylık alanları gözetici bir yaklaşım sergileneceği açıklanmıştır.”
“Emekli aylığı artışlarında denge sağlanmasını çok doğru buluyor, ilave refah payı verilmek suretiyle emekli aylıklarının iyileştirilmesini gerekli görüyoruz."
İçeriğin Devamı Aşağıda
“Belirli gelir seviyesine erişene kadar ailelere "asgari gelir desteği" verilmesi, ev kadınlarına prim desteğiyle birlikte emeklilik hakkı tanınması, birinci dereceye gelen memurlara 3600 ek gösterge verilmesi ve Bağ-Kur'luların prim gün sayısının 7200'e düşürülmesi yönündeki çalışmaları desteklediklerini anlatan Kalaycı, "Elbette yaparsa Cumhur İttifakı yapar" diye konuştu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda