MHP’den Asgari Ücret ve Ulaşım Desteği Önerisi: “Asgari Ücret Açlık Sınırının Üzerine Çıkarılmalı”

Türkiye’de nefesler tutuldu, milyonlarca insan günler sonra açıklanacak asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Asgari ücret hakkında bir çok yorum yapılırken bu kez bir açıklama da Cumhur İttifakı kanadından geldi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamasında asgari ücret önerisinde de bulundu. Kalaycı, asgari ücret hakkında “Net asgari ücretin açlık sınırının üzerine çıkarılması ve asgari ücretliye büyük şehirlerde ulaşım desteği verilmesi görüşündeyiz' dedi.