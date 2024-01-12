AYM - Yargıtay Krizi Büyüyor: 'AYM Kararına Uyulmamasının Hiçbir Gerekçesi Olamaz!'
AYM - Yargıtay Krizi Büyüyor: 'AYM Kararına Uyulmamasının Hiçbir Gerekçesi Olamaz!'
Anayasa Mahkemesi (AYM) ile Yargıtay arasında çıkan kriz tüm hızıyla devam ederken; AYM Başkanı Zühtü Arslan'dan sert bir tepki geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan, Yargıtay'ın AYM kararlarını uygulamamasına ilişkin yaptığı açıklamada "AYM kararlarına uyulmamasının gerekçe ve geçerliliği olamaz" dedi.
Katıldığı bir törende konuşan Arslan Anayasa Mahkemesinin ihlal kararlarının uygulanması konusunda genel olarak bir sorun bulunmadığını, bununla birlikte istisnai de olsa bazı kararlara uyulmamasının bireysel başvuru hakkını zedelediğini dile getirdi.
"Anayasa Mahkemesince verilen ihlal kararlarına uyulmamasının gerekçesi olarak sunulan iki hususa kısaca değinmek ve size öğretilenlerin doğru olduğunu göstermek isterim'' diyen Başkan Arslan sözlerine devam etti:
Tüm organlar Anayasa’yı yorumlama yetkisine sahip olduğuna değinen Başkan Arslan, ''Dahası kamu gücü kullanan tüm organlar anayasal ve yasal hükümlere uygun olarak karar vermek durumunda olduklarından doğal ve zorunlu olarak Anayasa’yı yorumlamaları gerekebilmektedir. Ancak bu yorumların yol açtığı uyuşmazlıklar norm denetimi veya bireysel başvuru yoluyla Anayasa Mahkemesine taşındığında Anayasa’yı nihai ve bağlayıcı şekilde yorumlayarak uyuşmazlığı karara bağlama yetkisi Anayasa Mahkemesine verilmiştir” dedi.
“Unutmayalım ki mahkeme kararları hatasız veya doğru olduğu yahut beğendiğimiz için değil, mahkeme kararı olduğu için uygulanmak zorundadır. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesinin nihai ve bağlayıcı kararından sonra artık mahkemeler ya da anayasal organlar arasında ortaya çıkabilecek görüş, yorum veya yaklaşım farklılıkları sadece eleştiri konusu olabilir. Ancak bu farklılıklar Anayasa Mahkemesi kararının icra edilmemesinin hiçbir şekilde gerekçesi olamaz.”
İçeriğin Devamı Aşağıda
Konuşmasına devam eden Başkan Arslan son olarak şunları kaydetti: “Bu çerçevede anayasal uyuşmazlıklar söz konusu olduğunda Anayasa Mahkemesinin konumu uyuşmazlığı çözen karar mercii iken diğer kamu makamlarının konumu uyuşmazlığın tarafı olmaktan ibarettir.''
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda