Sürücü Adayı ve Eğitmenine Taciz Skandalı: Alkol Döküp Tekmeledi, Tehditler Savurdu
Sürücü Adayı ve Eğitmenine Taciz Skandalı: Alkol Döküp Tekmeledi, Tehditler Savurdu
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Olay, saat 15.30 sıralarında Esentepe Mahallesi, Uğur Mumcu Bulvarı'nda meydana geldi.
Sürücü adaylarının eğitim aldığı cadde üzerinde alkol alan bir kişi, direksiyon dersi alan sürücü adayı ve eğitmeninin bulunduğu otomobilin önce camına alkol döktü. Ardından da tehditlerde bulundu.
İki kadının bulunduğu otomobili tekmeleyen saldırgan, eğitim aracının ayrılmasının ardından uzaklaştı.
O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İşte o anlar:
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Ağzını burnunu kıracaksın. Bunun gibi piçler iflah olmaz. .
belki de eğitimin parçasıdır bu tipler hep var dikkat etsin adaylar gibisinden
Neden duruyorsunuz onu anlamadım camı kırıp saldırabilir her şey olabilir basıp gitsenize arkadaş…