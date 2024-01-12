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Sürücü Adayı ve Eğitmenine Taciz Skandalı: Alkol Döküp Tekmeledi, Tehditler Savurdu

Sürücü Adayı ve Eğitmenine Taciz Skandalı: Alkol Döküp Tekmeledi, Tehditler Savurdu

Taciz Alkol
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
12.01.2024 - 18:43

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde sürücü adaylarının eğitim aldığı caddede alkol alan bir kişi, eğitim aracının camına alkol dökerek, sürücü adayını ve eğitmenine tehdit etti. 

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Olay, saat 15.30 sıralarında Esentepe Mahallesi, Uğur Mumcu Bulvarı'nda meydana geldi.

Olay, saat 15.30 sıralarında Esentepe Mahallesi, Uğur Mumcu Bulvarı'nda meydana geldi.

Sürücü adaylarının eğitim aldığı cadde üzerinde alkol alan bir kişi, direksiyon dersi alan sürücü adayı ve eğitmeninin bulunduğu otomobilin önce camına alkol döktü. Ardından da tehditlerde bulundu.

Sürücü adaylarının eğitim aldığı cadde üzerinde alkol alan bir kişi, direksiyon dersi alan sürücü adayı ve eğitmeninin bulunduğu otomobilin önce camına alkol döktü. Ardından da tehditlerde bulundu.

İki kadının bulunduğu otomobili tekmeleyen saldırgan, eğitim aracının ayrılmasının ardından uzaklaştı.

İki kadının bulunduğu otomobili tekmeleyen saldırgan, eğitim aracının ayrılmasının ardından uzaklaştı.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İşte o anlar:

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Nuray

Ağzını burnunu kıracaksın. Bunun gibi piçler iflah olmaz. .

garibann

belki de eğitimin parçasıdır bu tipler hep var dikkat etsin adaylar gibisinden

ömer

Neden duruyorsunuz onu anlamadım camı kırıp saldırabilir her şey olabilir basıp gitsenize arkadaş…