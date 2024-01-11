TSK'dan Sürpriz Akıllı Telefon Hamlesi: 'Akıllı ve Kameralı Telefon Kullanımı Kesinlikle Yasaklanmıştır'
TSK'dan Sürpriz Akıllı Telefon Hamlesi: 'Akıllı ve Kameralı Telefon Kullanımı Kesinlikle Yasaklanmıştır'
Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından yapılan son açıklamaya göre, operasyon ve harekat bölgelerinde akıllı ve kameralı telefon kullanımı kesinlikle yasaklandı.
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan basın bilgilendirme toplantısında son bir hafta içerisinde yurt içi ve yurt dışında terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlarda 4 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Açıklama TSK’nın terörle mücadelesine kararlılıkla devam edeceği vurgulanırken 2023 yılından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 2 bin 282’ye ulaştığı açıklandı.
Toplantıda yapılan açıklamaya göre, askeri personelin operasyon ve harekat bölgelerinde akıllı telefon kullanımının kesinlikle yasaklandığı, akıllı telefon kullanımının yaratacağı olumsuz etkiler konusunda askeri personellere farkındalık eğitimlerinin verilmeye başlandığı şu ifadeler ile açıklandı:
"Operasyon ve harekat bölgelerinde akıllı ve kameralı telefon kullanımı kesinlikle yasaklanmıştır. Hudut, harekat ve operasyon bölgelerinde görev alacak personele bölgeye gitmeden önce haberleşme ihtiyaçları ve sosyal medya kullanımı ile kullanılacak cihaz, sistem ve uygulamaların yaratacağı olumsuz etkiler konusunda farkındalık eğitimleri verilmeye başlanmıştır. Paylaşım yaptığı tespit edilen personel hakkında ağır yaptırımlar uygulanacaktır."
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Akıllı telefon dediğin şey ABD tarafından direk takip edilen cihaz demek. İntikal edilen yerler, kamp kurulan yerler vb. tüm bilgiler anlık olarak ABDnin eli... Devamını Gör
çok geç alınmış bir karar hatta bence tuşlu telefon bile olmaması lazım..
Olması gereken intikal esnasında tiktok çekenler vardı bu nasıl bir ciddiyetsizlik…