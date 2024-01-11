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Bir 'Adrese Teslim' İlan Skandalı Daha: İlana Profesörün İsmini Yazdılar

Bir 'Adrese Teslim' İlan Skandalı Daha: İlana Profesörün İsmini Yazdılar

üniversite
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
11.01.2024 - 07:29

İstanbul Okan Üniversitesi, YÖK'ün “İlanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemez” hükmünü tanımadı.

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Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) yönetmelik değişikliği ile “İlanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemez” hükmünü getirmesi “kişiye özel kadro” tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) yönetmelik değişikliği ile “İlanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemez” hükmünü getirmesi “kişiye özel kadro” tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

Adrese teslim ilan skandalına bir yenisi daha eklendi. İstanbul Okan Üniversitesi, kişiye özel ilanı başka bir boyuta taşıyarak aranan şartlar kısmına direkt olarak alınacak kişinin ismini yazdı.

Adrese teslim ilan skandalına bir yenisi daha eklendi. İstanbul Okan Üniversitesi, kişiye özel ilanı başka bir boyuta taşıyarak aranan şartlar kısmına direkt olarak alınacak kişinin ismini yazdı.

BirGün'den Berkay Sağol'un haberine göre  son olarak İstanbul Okan Üniversitesi’nin yayımladığı akademik ilanda, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Turizm ve Otel İşletme bölümüne profesör alınacağını açıklandı.

İlanda, "Otelcilik Sektörü, Destinasyon Yönetimi ve Turizm Psikolojisi alanlarında çalışmalar yapmak" şartları aranırken, bir de kişi ismi yazıldı. Şartlara yazılan özel isim ise “Asım Saldanlı” olarak belirtildi.

İlanda, "Otelcilik Sektörü, Destinasyon Yönetimi ve Turizm Psikolojisi alanlarında çalışmalar yapmak" şartları aranırken, bir de kişi ismi yazıldı. Şartlara yazılan özel isim ise “Asım Saldanlı” olarak belirtildi.

İlanda ismi geçen Saldamlı'nın YÖK Tez'de yer alan bilgilerine göre, doktora tezinin başlığı "Otel işletmelerinde stres kaynakları ve çalışanlar üzerindeki etkileri." Yüksek lisans tez çalışmasının başlığı ise "Uluslararası turizm hareketlerinde seyahatin yönetimi, seyahat işletmelerinin rolü, önemi ve pazar payı ilişkisi."

İlanda ismi geçen Saldamlı'nın YÖK Tez'de yer alan bilgilerine göre, doktora tezinin başlığı "Otel işletmelerinde stres kaynakları ve çalışanlar üzerindeki etkileri." Yüksek lisans tez çalışmasının başlığı ise "Uluslararası turizm hareketlerinde seyahatin yönetimi, seyahat işletmelerinin rolü, önemi ve pazar payı ilişkisi."
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